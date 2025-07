I titoli di Sky Tg24 del 18 luglio, edizione ore 13

L'inchiesta sull'urbanistica a Milano. "No all'automatismo avviso di garanzia- dimissioni" commenta Giorgia Meloni. 74 gli indagati. L'assessore Tancredi disponibile alle dimissioni. Caso Open Arms, la Procura di Palermo ha impugnato la sentenza di assoluzione per Salvini. "Qualcuno non si rassegna, ma non mi preoccupo" così il leader della Lega. Medio Oriente, per Papa Leone l'attacco alla chiesa di Gaza è ingiustificabile. Netanyahu parla di errore. Intanto le forze di Damasco smentiscono di voler tornare nel Sud della Siria. Bruxelles, intesa sul diciottesimo pacchetto di sanzioni alla Russia. In arrivo misure significative in ambito energetico e finanziario. "Ormai siamo immuni a queste misure" commenta il Cremlino. E poi c'è la strage di Corinaldo. Entro un mese l'estradizione in Italia di Andrea Cavallari, condannato e evaso, tra l'altro dopo aver discusso la tesi. Era nascosto sulla costa catalana con documenti falsi. Paura e gente in strada a Napoli dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4, questa mattina nell'area flegrea. Non si registrano danni. Terzo weekend di luglio con traffico intenso su strade e autostrade. Bollino rosso nel pomeriggio e domani. In arrivo una nuova ondata di caldo, temperature oltre i 40° al Sud. Dopo quattro anni la MotoGP torna in Repubblica Ceca. Il campione del mondo Martin pronto a rientrare in pista. Le prove e la gara in diretta su Sky Sport. .