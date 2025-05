I titoli di Sky TG24 del 18 maggio 2025 - edizione h19

A Palazzo Chigi incontro tra Meloni, Von der Leyen e Vance. Sul tavolo i rapporti tra Europa e Stati Uniti e i dazi. L'Italia, dice la Premier, favorisce il dialogo tra Washington e Bruxelles. Iniziato il pontificato di Leone XIV. Nella messa di insediamento a San Pietro il Papa dice: "sono stato scelto senza meriti, la mia missione è amore e unità". Dal Pontefice appelli alla pace in Ucraina e in Terra Santa. In Vaticano 200.000 fedeli e 156 delegazioni, tra loro Zelensky, quest'ultimo ricevuto poi in udienza dal Santo Padre. Guerra in Ucraina, domani i leader dei volenterosi parleranno con Trump prima dell'annunciata telefonata di quest'ultimo con Putin. Nuovo attacco di droni russi intanto su Kiev. Israele inizia l'offensiva di terra su Gaza, morto Muhammad Sinwar, considerato il nuovo leader di Hamas. Netanyahu: "a Doha si discute anche della fine della guerra". Dramma a Venezia: una marinaia 17enne cade da un catamarano e viene falciata a morte dalle eliche. La giovane era al suo primo giorno di lavoro sull'imbarcazione. Sinner e Alcaraz in campo al Foro Italico nella finale del Masters 1000. Dopo la vittoria nel singolo, Jasmine Paolini vince anche nel doppio in coppia con Sara Errani. Scudetto, salvezza ed Europa. Alle 20:45 parte una domenica di campionato con 9 sfide in contemporanea. Per la Formula Uno, a Imola, trionfo di Max Verstappen, quarto Hamilton su Ferrari.