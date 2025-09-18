I titoli di Sky Tg24 del 18 settembre, edizione delle 8

L'Europa sospende il sostegno bilaterale al Governo israeliano e propone sanzioni. Atteso l'OK dei 27 per andare avanti. Netanyahu, lunedì 29 settembre sarà alla Casa Bianca. Si intensifica l'offensiva israeliana, migliaia i palestinesi in fuga. Frase choc del Ministro delle Finanze Smotrich: "Gaza, miniera d'oro immobiliare da spartire con gli USA". Trump a Londra, accolto con parata d'eccezione a Windsor. Oggi l'incontro con Starmer, focus su: dazi, Medio Oriente e Ucraina. Proteste a Londra. Usa, la Banca Centrale americana abbassa i tassi di interesse di 25 punti base e lascia la porta aperta a ulteriori riduzioni. È la prima volta nel 2025. Marche, elezioni regionali è duello Meloni-Schlein. La Premier attacca: "Io vittima d'odio, c'è un business". La leader del PD lancia la sfida su sanità e salari. 20enne violentata da un uomo conosciuto in chat a San Donato. Il 38enne, già pregiudicato, ora è in carcere. Ergastolo confermato per l'ex di Alessandra Matteuzzi, uccisa nel 2022 a Bologna. In occasione del Salone Nautico di Genova, "Sky Tg24 Business" e "Timeline" saranno in onda dal capoluogo ligure con ospiti e approfondimenti. Audizione di X Factor, con una cover e un brano inedito, gli aspiranti concorrenti, cercheranno di conquistare almeno 3 sì dai giudici. Appuntamento alle 21:15 su Sky. .