I titoli di Sky TG24 del 19 giugno 2025, edizione ore 8

Settimo giorno di raid, missili iraniani bucano le difese israeliane, colpito anche un ospedale Boati a Tel Aviv e Gerusalemme, diversi feriti e esplosioni anche a Teheran. Trump pronto all'attacco, ma prende ancora tempo, Khamenei avverte non ci arrenderemo se intervenite conseguenze irreparabili domani a Ginevra a colloqui tra i ministri europei e l'Iran. Teheran non ci ha chiesto aiuto militare, dice Putin che intanto apre a un incontro con Zelensky, ma solo nella fase finale dei negoziati. La Fed lascia i tassi di interesse invariati, nonostante il pressing del Presidente americano, Powell non taglia il costo del denaro, ira della Casa Bianca, mossa stupida. Delitto di Chiara Poggi, oggi riprende l'incidente probatorio a Milano, la perizia ripartirà dall'esame delle impronte digitali e dalla spazzatura mai esaminata prima. Stati generali sulla lotta alla pirateria audiovisiva, il fenomeno resta allarmante ma si vedono i primi effetti della nuova legge per contrastarlo. Maturità stamattina la seconda prova diversa per ogni indirizzo, al classico ci sarà il latino boom di preferenze per la traccia sul rispetto, con un brano del giornalista Maccioni. Mondiale per club Juventus ricevuta nello Studio Ovale vince 5-0 all'esordio, tennis ad Halle oggi Sinner contro Bublik, alle 11 la conferenza stampa di Gattuso come nuovo CT della nazionale. .