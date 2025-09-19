I titoli di Sky TG24 del 19 settembre 2025 - edizione h13

Nuovo ordine di evacuazione da Gaza City. Useremo una forza senza precedenti, minaccia l'IDF. Oggi all'ONU il voto sulla partecipazione di Abu Mazen all'assemblea sulla Palestina. La Commissione Europea ha adottato il diciannovesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Il premio Nobel per la pace 2022 a Sky TG 24, 89000 crimini di guerra documentati. Negli Stati Uniti comici e conduttori americani dei talk show protestano dopo la cancellazione, di Jimmy Kimmel. Licenziato perché non ha talento, il commento di Trump. Sì della Camera alla separazione delle carriere. Riforma storica rivendica Meloni, manca l'ultimo ok dal Senato. Le opposizioni promettono battaglia sul referendum. Giallo a Milano sulla morte del critico fotografico Maurizio Rebuzzini. Ascoltato il figlio che ha dato l'allarme, e che a Sky tG24 dice: non credo all'omicidio, ha avuto un malore. Tragedia a Genova, sono critiche ma stabili le condizioni del bimbo di sette anni, precipitato dalla finestra della scuola. il ministro Valditara, chiede che venga fatta chiarezza. Musica, talento e grande divertimento nella seconda puntata di XFactor 2025. I giudici sono tornati a sedersi sul palco per le nuove audizioni. Champions League, il Napoli perde 2 a 0 sul campo del Manchester City. Riparte la Serie A alle 20:45 c'è Lecce e Cagliari. Torna alla Formula Uno con il Gran Premio di Baku. Tutto live sui nostri canali Sky. .