I titoli di Sky TG24 del 2 agosto, edizione delle 19

Giubileo dei giovani. Atteso 1 milione di ragazzi da tutto il mondo per Papa Leone XIV, questa sera è la veglia di preghiera a Tor Vergata. Medio Oriente. Nelle ultime 24 ore ci sono state oltre 80 vittime, l'Italia ad oggi collabora al lancio di aiuti nella striscia di Gaza. Witkow: "C'è scarsità di cibo, ma non c'è fame." Trump annuncia sottomarini nucleari vicini alla Russia. Mosca minimizza "Non solo una minaccia." Massiccio attacco ucraino con droni, raffineria in fiamme. 45 anni dopo la commemorazione della strage di Bologna. Il Presidente Mattarella indelebile disumanità, di persone neofascista. La Premier Meloni impegno per la verità. Omicidio di Gemona. Convalidati gli arresti della madre e della compagna del trentacinquenne ucciso e fatto a pezzi. La convivente andrà in una struttura protetta. Giallo a Bagheria. Ragazza di 20 anni trovata senza vita nella piscina di una villa. Era una festa di laurea, illegale. Troppi punti oscuri. Fine settimana di traffico intenso sulle strade italiane con 13 milioni di italiani in viaggio. L'Anas fa sapere che fino all'otto settembre circa l'81% dei cantieri verrà chiuso. Formula Uno è impresa di Leclerc che in Ungheria conquista la pole davanti alla Mclearen. Mondiale di nuoto in Singapore, bronzo, Pellacani in tuffi dal trampolino di tre metri. .