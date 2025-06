I titoli di Sky TG24 del 2 giugno, edizione delle 13

"Il 2 Giugno l'Italia ha scelto la pace e la libertà", dice Mattarella. "Essere italiani vuol dire appartenere a qualcosa di grande", sono invece le parole di Giorgia Meloni. "È disumano ridurre alla fame un'intera popolazione", è il monito del Presidente della Repubblica sul Medio Oriente. Sul campo intanto nell'ultimo attacco a Gaza, almeno 30 morti. La guerra in Ucraina, oggi a Istanbul il secondo round di negoziati fra le delegazioni di Mosca e Kiev. In Russia massiccio attacco con droni a 4 aeroporti militari. Presidenziali in Polonia, al ballottaggio vince il nazionalista e filo trumpiano Nawrocki. Ha ottenuto poco più del 50% dei voti sul candidato europeista. Duplice omicidio a Bologna, due uomini trovati morti accoltellati in casa . Era una coppia convivente. La Polizia cerca il terzo inquilino al momento irreperibile. Shock nel padovano, sblocca il telefono del figlio ucciso e trova il selfie del killer. L'assassino gli aveva rubato il cellulare dopo averlo ammazzato per poi liberarsene. Il tennis con Musetti che batte Rune e vola ai quarti al Roland Garros. Oggi in campo Sinner contro Rubblev. Calcio, tiene banco il no di Acerbi alla convocazione di Spalletti in Nazionale. Prima rapper poi pioniere dell'hip hop, ora il nuovo album "Cane Randagio Parte 1", Neffa è il protagonista della nuova puntata di "Stories" questa sera alle 21:00 su Sky Tg24. .