I titoli di Sky TG24 del 2 giugno: edizione delle 19

La festa della Repubblica, l'Italia ha scelto la pace e la libertà, ha detto Mattarella. Per Meloni, celebrare il paese e onorare chi ha dato la vita per difenderlo. A Istanbul i nuovi colloqui tra Mosca e Kiev e la Russia rifiuta il cessate il fuoco incondizionato e propone una tregua di soli tre giorni, deciso, uno scambio di prigionieri e caduti. In Medio Oriente l'esercito israeliano chiede l'evacuazione di Khan Younis e annuncia nuove operazioni a Gaza, l'ONU chiede un'indagine indipendente sull'attacco al centro aiuti di Rafah. Duplice omicidio a Bologna e due uomini trovati morti accoltellati in casa, era una coppia convivente, fermato all'aeroporto di Barcellona il coinquilino che era irreperibile. È terminata l'eruzione dell'Etna, il livello dell'allerta passa giallo, crollata parte del cratere e nube alta chilometri e al momento resta aperto l'aeroporto Bellini. Paura a Venezia, un albero crolla vicino a un chiosco del terminal dei pullman, colpite diverse persone, almeno otto i feriti, una donna sarebbe in gravi condizioni. RG, grande attesa per Sinner che stasera affronta Rublev, già ai quarti Musetti, il torneo in diretta sui canali 210 e 211 della nostra piattaforma. Rapper e poi pioniere dell'hip hop, ora il nuovo album cane randagio parte uno Neffa il protagonista della nuova puntata di Story stasera alle 21, su Sky TG 24. .