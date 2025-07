I titoli di Sky Tg24 del 2 luglio, edizione delle 13

Trump annuncia: "Israele ha accettato un cessate il fuoco a Gaza di 60 giorni". Hamas puntualizza: "per l'accordo serve la fine della guerra". L'Iran sospende la collaborazione con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Washington ferma la fornitura di missili antiaerei per l'Ucraina. Il Cremlino commenta: "con meno armi a Kiev è più vicina la fine del conflitto". Incontro in Vaticano tra Papa Leone e Giorgia Meloni, che parlano di conflitti in Ucraina e Medio Oriente. La Premier vedrà poi anche il Segretario di Stato Parolin. L'Italia è solida, dice Mattarella in un messaggio all'assemblea annuale dell'Ania, ora serve uno sforzo corale. Dal Presidente anche un appello ad aumentare competitività e occupazione. Continua l'ondata di calore sull'Italia, bollino rosso in 18 città da Nord a Sud. Oggi è attesa la firma del protocollo per le emergenze sul lavoro. Il ragazzo ucciso a Rozzano per un paio di cuffiette, la Procura di Milano ha chiesto 20 anni di carcere per Daniele Reza, accusato dell'omicidio. Torneo di Wimbledon in diretta su Sky Sport, Sinner vince all'esordio, giovedì sfiderà Vukic. Avanti anche Sonego e Cobolli. Oggi in campo altri 5 italiani. Calciomercato, Jonathan David sarà il prossimo centravanti della Juventus. Ai dettagli la trattativa col canadese. L'Inter pensa al sostituto di Calhanoglu. .