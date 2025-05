I titoli di Sky Tg24 del 2 maggio, edizione delle 13

Lo scandalo delle chat con i piani di guerra degli Stati Uniti, lascia l'incarico il Consigliere per la Sicurezza Nazionale Mike Waltz. Trump lo nomina ambasciatore all'ONU. "Russia e Ucraina hanno presentato le loro proposte di pace, ma la guerra non finirà presto", annuncia il Vicepresidente americano Vance. Trump intanto sblocca l'arrivo di armi a Kiev. In Medio Oriente almeno 30 morti negli ultimi raid israeliani sulla Striscia di Gaza. Bombe di Israele anche in Siria, colpita la zona del Palazzo presidenziale a Damasco. Verso il Conclave del 07 maggio, nuova Congregazione generale dei Cardinali. Installato il comignolo sul tetto della Cappella Sistina. Oggi una prima fumata di prova. La sparatoria di Monreale, stamattina i funerali dei tre giovani uccisi. Resta in carcere il 19enne fermato con l'accusa di strage e si stringe il cerchio sui complici. Tentato femminicidio a San Secondo Parmense, grave una donna ferita con diverse coltellate in casa, a dare l'allarme sono stati i figli. Il marito in fuga morto in un incidente stradale. Fiorentina sconfitta dal Betis nella prima semifinale d'andata in Conference. Oggi Torino-Venezia apre la 34sima giornata di A. Tennis, Musetti in semifinale a Madrid. E poi c'è Roberto Bolle, Sopra le Stelle. Questa sera, ore 21:00, lo Speciale di Sky TG 24: vita, carriera del più grande ballerino italiano tra aneddoti, ricordi e colpi di scena. .