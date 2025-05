I titoli di Sky Tg24 del 2 maggio, edizione delle 19

Trump insiste i dazi ci renderanno ricchi. Il presidente americano verso una nuova ondata di licenziamenti. Standard & Poor's rivede al ribasso le stime di crescita del PIL mondiale. Guerra in Ucraina, gli Stati Uniti annunciano: sta a Kiev e Mosca risolvere il conflitto. Attesa la ratifica dell'accordo sui minerali. L'Italia studia un nuovo pacchetto di aiuti militari. Con Trump leali ma non subalterni, le parole della premier Meloni che annuncia mi ripresenterò agli elettori dicendo ve lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto. Montato sul tetto della Cappella Sistina e il comignolo, da dove usciranno le fumate del Conclave. Intanto continua il confronto tra i cardinali sul futuro della chiesa. Tragedia nel parmense, un uomo ha tentato di uccidere la moglie, poi è scappato ed è morto schiantandosi in un incidente stradale. Non è escluso un gesto estremo, la donna è grave. Voglio riconciliarmi con la famiglia reale, così il principe Harry alla BBC, dopo lo strappo del 2020. Harry si è detto sconvolto in seguito alla sentenza che gli nega la scorta. Questa sera parte la trentacinquesima giornata di Serie A con Torino Venezia. Live su Sky Sport Tennis a Madrid, Lorenzo Musetti si gioca alla finale col britannico Draper. Sopra le stelle, alle 21 lo speciale di Sky TG 24 dedicato a Roberto Bolle che ha da poco tagliato il traguardo dei nuovi progetti. .