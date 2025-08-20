I titoli di Sky TG24 del 20 agosto 2025 - edizione h13

Si complica l'incontro fra Putin e Zelensky, Kiev rifiuta Mosca come sede del faccia a faccia, candidate anche Ginevra e Vienna, ma il Cremlino prende tempo, servono incontri preparatori. Garanzie di sicurezza, gli Stati Uniti escludono l'invio di truppe ma valutano il supporto aereo. Oggi riunione a livello NATO, Lavrov avverte, non se ne può parlare senza la Russia. Missili colpiscono Odessa. Medio Oriente e Israele approva il piano per occupare Gaza City, richiamati 60 mila riservisti entro venerdì la risposta di Netanyahu sulla tregua proposta dagli stati arabi. La maggioranza si divide sulla revoca della commissione vaccini, l'attacco di Salvini a Schillaci, qualcosa al Ministero non va critico, anche Lolloobrigida. Un'altra vittima del botulino in Sardegna, è morta una 62enne dopo aver mangiato del guacamole alla fiesta di Monserrato, sotto indagine il titolare del chiosco che ha venduto i panini. Caso urbanistica a Milano, Manfredi Catella, presidente di Coim arrestato il 31 luglio ricorre al tribunale del riesame contro gli arresti domiciliari. Alle 16 i funerali di Pippo Baudo a Militello, suo paese natale, già aperta la camera ardente a pronunciare l'omelia sarà Don Giuseppe Albanese, suo padre spirituale. Maltempo, allerta arancione in tre regioni, forti piogge a Milano, Lambro sotto osservazione, auto travolta da un torrente a Enna, trovato il corpo del disperso. .