I titoli di Sky TG24 del 20 aprile 2025 - edizione h19

Papa Francesco torna tra i fedeli, il pontefice a San Pietro impartisce la benedizione Urbi et Orbi e dice nessuna pace è possibile senza un vero disarmo. Stasera alle 23 scade la tregua unilaterale in Ucraina decisa da Putin, Mosca e Kiev denunciano violazioni, il Cremlino precisa nessuna proroga. Medio Oriente 25 morti in un attacco israeliano su Gaza. Netanyahu avvisa Hamas, non ci fermeremo fino a quando non sarà eliminata e non saranno liberati tutti gli ostaggi. Conclusasi la visita di Vance in Italia, il vicepresidente degli Stati Uniti ha incontrato Bergoglio in Vaticano, e visitato il sito archeologico di Villa Adriana vicino Tivoli. Giorgia Meloni pensa a un vertice con Trump a Roma entro giugno per trattare sui dazi, contrari Parigi e Madrid. Cautela da parte di Bruxelles, appello all'unità di von der Leyen. Dramma nel siracusano minorenne ucciso a coltellate fuori da un pub, al vaglio dei Carabinieri, le immagini del video di sorveglianza per identificare l'assassino. Pasqua sotto la pioggia prosegue un'ondata di maltempo al centro nord Italia, allerta rossa in alcune zone della Lombardia e dell'Emilia Romagna sotto osservazione il fiume Po. Serie A, Inter in campo a Bologna per tornare in vetta alla classifica, stasera big match tra Milan e Atalanta, Formula Uno in pista per il Gran Premio di Gedda, la gara in diretta su Sky. .