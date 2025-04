I titoli di Sky Tg24 del 20 aprile, edizione delle 13

Il Papa a San Pietro ha augurato buona Pasqua ai fedeli dalla loggia, poi la benedizione, Urbi et Orbi, nel suo messaggio l'augurio della pace a Gaza nella martoriata Ucraina. La Pasqua porti ricerca di dialogo, unità e conforto a chi è in guerra, giustizia ed equità imprescindibili per la pace, le parole del messaggio del presidente Mattarella. Scambio di accuse sulla tregua in Ucraina tra Putin e Zelensky con bombardamenti da una parte e dall'altra. L'Europa unita rinnova il suo sostegno incondizionato a Kiev. Anche in Medio Oriente non cambia, linea su Gaza, Netanyahu annuncia che non si fermerà finché Hamas non sarà totalmente eliminata e non saranno liberati gli ostaggi. Nodo dazi, Meloni punta a un vertice entro giugno a Roma fra Trump e i vertici europei, ma al momento Bruxelles sul summit romano a Bruxelles prevale la linea della prudenza. La tragedia della funivia sul Monte Faito acquisiti i video delle telecamere di sorveglianza. Sull'incidente sarà un pool di magistrati a indagare, individuati anche i periti. Pasqua con pioggia al centro nord, allerta rossa in alcune zone Lombardia ed Emilia Romagna con i fiumi sotto osservazione, sotto osservazione anche la piena del Po. Dopo la vittoria del Napoli passa a Monza con l'aggancio in vetta all'Inter, nerazzurri oggi in campo a Bologna per rispondere, diretta a partire dalle 18 su Sky Sport. .