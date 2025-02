I titoli di Sky TG24 del 20 febbraio 2025 - edizione h13

Trump ancora all'attacco, definisce Zelensky un dittatore mai eletto e un comico mediocre. Il presidente ucraino lo aveva accusato di vivere nella disinformazione russa. Inaccettabile l'ipotesi di schieramento di truppe Nato in Ucraina, dice il Cremlino. Per Parigi l'unico dittatore è Putin. Tajani: da Trump parole forti la situazione si calmi. Hamas ha consegnato i corpi dei quattro ostaggi morti, sul palco le bare dei piccoli Bibas. Israele in lutto, Herzog: ho il cuore infranto, chiedo perdono. Notte serena per Papa Francesco, al settimo giorno di ricovero al Gemelli. Il Pontefice in cura per una polmonite bilaterale. Stasera atteso un nuovo bollettino. Caso Paragon, il ministro Nordio assicura: nessuno intercettato dal ministero nel 2024. Ma le opposizioni incalzano e accusano: governo allo sbando. Nel barese due arresti per l'omicidio del calciatore Domenico Martimucci: svolta nel caso dopo dieci anni. il giovane fu ucciso da una bomba in una sala giochi. Champions League, anche la Juve è fuori nei playoff dopo il 3-1 incassato in Olanda. Italia negli ottavi solo con l'Inter. Europa League alle 18.45 su Sky Roma-Porto. Masterchef a un passo dalla finale, in gara cinque aspiranti chef alle prese con sfide sempre più difficili. Appuntamento questa sera alle 21.15 su Sky Uno. .