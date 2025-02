I titoli di Sky Tg24 del 20 febbraio: edizione delle 19

La guerra in Ucraina gli Stati Uniti rifiutano di appoggiare una mozione ONU a favore di Kiev. Zelensky dice: "Pronti all'accordo con Trump". Washington vuole ridurre le sanzioni alla Russia. Mosca avverte: "L'ipotesi di truppe Nato in Ucraina inaccettabile Von der Leyen corsa lunedì a Kiev per il terzo anniversario della guerra. Appello alla calma di Tajani In Medio Oriente Hamas ha consegnato i corpi dei quattro ostaggi morti tra loro anche la madre dei piccoli Bibas. Domani vertice arabo a Riad sul futuro di Gaza. Papa Francesco ricoverato da sette giorni al Gemelli per una polmonite bilaterale. Atteso tra poco un nuovo bollettino medico sul suo stato di salute. Caso Cospito del Mastro condannato a otto mesi Il Sottosegretario assicura "Non mi dimetto", Nordio lo difende, le Opposizioni gli chiedono di fare un passo indietro. Dopo il via libera della Camera, il Milleproroghe è legge, nel decreto lo stop alle multe per i no vax, la riapertura della rottamazione e il prolungamento dello scudo erariale. Playoff di Europa League su Sky sono in campo Roma e Porto all'andata, finì 1-1 Domani a Nyon i sorteggi degli ottavi per tutte le competizioni. MasterChef a un passo dalla finale in gara cinque aspiranti chef alle prese con sfide sempre più difficili. Appuntamento questa sera alle 21.15 su Sky Uno. .