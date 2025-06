I titoli di Sky TG24 del 20 giugno, edizione delle 8

Iran, Trump prende tempo, deciderà se attaccare entro due settimane. Europa in campo a Ginevra, vertice con il Ministro degli Esteri di Teheran. Appello del Papa: "Uniti per trovare una soluzione". Danni e feriti a Beer Sheva, nel Sud di Israele. Colpito anche il sito di Microsoft. L'IDF distrugge un centro di ricerca armi nucleari iraniano. Granata contro l'Ambasciata norvegese a Tel Aviv. Domani il primo volo charter dall'Egitto per il rientro degli italiani. Meloni oggi vede Von der Leyen. E sulle spese militari vicino l'accordo per arrivare al 5% in 10 anni. Il giallo di Villa Pamphilj, identificata anche la donna trovata senza vita. Kaufmann avrebbe ricevuto oltre 800mila euro per un film mai girato. Il Ministro Giuli si dice sgomento e avvia verifiche. Garlasco, l'incidente probatorio. Sotto la lente dei periti, a caccia del DNA, le impronte digitali e la spazzatura ritrovata nella villetta. Per i legali di Sempio non può essere usata. In corso lo sciopero nazionale dei Trasporti indetto dai Per bus e metro in vigore le fasce di garanzia. assicurati fino alle 10:00 e tra le 18:00 e le 21:00. Tennis alle fuori Sinner contro Tennis, ad Halle fuori Sinner contro Bublik numero 45 del mondo. Oggi Cobolli in campo contro Zverev per un posto in semifinale. La missione di Gattuso: tornare ai Mondiali a 100 all'ora. .