I titoli di Sky Tg24 del 20 luglio, edizione delle 13

In Medio Oriente in corso un'operazione di terra dell'esercito israeliano nel centro di Gaza, nelle ultime 24 ore uccisi oltre 100 palestinesi in Siria, tregua fragile a Suida. La guerra in Ucraina, Zelensky propone a Mosca un nuovo round di trattative per il Cremlino, un incontro tra Putin e Trump è necessario, ma serve tempo, attacco di droni russi su Zaporizhzhia. Papa Leone XIV ha celebrato l'Angelus da Castel Gandolfo, il pontefice esprime dolore, per l'attacco alla Chiesa cattolica di Gaza, dice ai giornalisti, il mondo non sopporta più la guerra. Inchiesta sull'urbanistica di Milano, per gli inquirenti c'è stato un patto corruttivo su San Siro, domani Sala parlerà in consiglio comunale, mercoledì primi interrogatori degli indagati. È un giallo il ritrovamento di Valentina Greco, scomparsa per diversi giorni in Tunisia, la donna era in buone condizioni nella sua abitazione, dubbi sulla sua versione dei fatti. Potrebbero essere espulsi tra pochi giorni, due italiani detenuti nel centro per migranti illegali di Alligator Alcatraz in Florida, ci trattano come criminali, accusano i due connazionali. L'Italia nella morsa del caldo estremo, previsto un forte innalzamento delle temperature che durerà per diversi giorni, attesi picchi di oltre 40 gradi. Il grande spettacolo della MotoGP su Sky Pecco Bagnaia parte in pole nel Gran Premio di Brno, la gara in diretta alle 14 sulla nostra piattaforma. .