I titoli di Sky TG24 del 20 luglio: edizione delle 19

Attacchi israeliani sui centri di distribuzione degli aiuti, nuove stragi a Gaza, almeno 73 le vittime di oggi, messa del Cardinal Pizzaballa nella chiesa colpita da un raid. La Russia vuole attaccare l'Ucraina con 2000 droni, l'allarme arriva dalla Germania, intanto per il Cremlino l'incontro fra Trump e Putin è necessario ma prematuro. Dal Papa nuovo richiamo contro la guerra, il mondo non la sopporta più, nell'Angelus parlando del Medio Oriente, il pontefice dice no allo spostamento forzato della popolazione. L'inchiesta sull'urbanistica, a Milano Sala a confronto col PD, domani il sindaco riferirà in consiglio comunale possibili dimissioni dell'assessore Tancredi. Morta per il virus West Nile, una donna di 82 anni ricoverata a Roma, altri sei casi in provincia di Latina, due sono in condizioni critiche per la presenza di altre patologie. Nel centro e sud Italia arriva la fiammata del caldo, nei prossimi giorni picchi di oltre 40 gradi, al nord invece possibili acquazzoni da domani allerta arancione in Lombardia. Nella notte tra il 20 e il 21 luglio del 1969 lo sbarco sulla Luna dalle imprese dell'Apollo 11 al futuro sul nostro satellite, sentiremo gli astronauti Parmitano e Comellini. Moto GP Marquez vince anche a Brno in Repubblica Ceca per lo spagnolo è l'ottavo successo su 12 gare, al secondo posto Bazzecchi, quarto Bagnaia. .