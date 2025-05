I titoli di Sky TG24 del 20 maggio 2025 - edizione h19

Le nuove indagini sul delitto di Garlasco, Stasi interrogato a Pavia. Sempio non va all'interrogatorio, rinvenuta una sua impronta vicino al corpo di Chiara Poggi. La guerra in Ucraina, Bruxelles e Londra varano nuove sanzioni. Trump avverte: senza passi avanti ci tiriamo fuori. Zelensky chiama Giorgia Meloni. L'offensiva israeliana sulla Striscia di Gaza va avanti. Almeno 70 i morti negli ultimi raid. Primi aiuti dopo due mesi e mezzo. A Doha proseguono i negoziati per la tregua. Approvato dall'OMS l'accordo sul patto pandemico. Il testo è passato all'unanimità, ma l'Italia si è astenuta. Il PD preannuncia un'interrogazione parlamentare. Tensioni nella Maggioranza dopo l'impugnazione del Governo sul terzo mandato in Trentino, il voto contrario della Lega. Opposizioni unite in piazza per il referendum. Inchiesta ultrà, il PM di Milano chiede 4 anni e 10 mesi per l'ex bodyguard di Fedez, Christian Rosiello. Le richieste di pena riguardano anche Francesco Lucci e Riccardo Bonissi. Lutto nel mondo del pugilato, è morto a 87 anni Nino Benvenuti. Fu Campione del Mondo dei Pesi Medi e Medaglia d'Oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Mario Martone, è il protagonista al Festival di Cannes con il film in concorso "Fuori", capitolo della vita di Goliarda Sapienza. Nel cast Valeria Golino, Matilde De Angelis ed Elodie. .