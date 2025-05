I titoli di Sky TG24 del 20 maggio: edizione delle 13

Conflitto in Ucraina. Putin dice sì ai negoziati, ma niente tregua. Trump avverte senza passi avanti ci tiriamo fuori. Zelensky replica: Mosca prende tempo per continuare la guerra. Gli europei restano scettici sulla volontà di pace di Mosca. Approvano un nuovo pacchetto di sanzioni. Il ministro britannico Lammy a Sky Tg24 accusa Putin: non è in buona fede. Prosegue l'offensiva israeliana sulla Striscia, sono almeno 40 i morti in raid nella notte. A Gaza entrano i primi aiuti, dopo 2.5 mesi. A Doha proseguono i negoziati per la tregua. Le nuove indagini sul delitto di Garlasco: si svolgeranno oggi in contemporanea gli interrogatori di Andrea Sempio, Alberto Stasi e Marco Poggi, fratello della vittima. Alle 16 appuntamento con la nuova serie di Sky TG24 Crime dentro le indagini. La puntata di oggi è dedicata al contrasto al traffico internazionale di cocaina. Patto pandemico, l'OMS ha approvato l'accordo. Il testo approvato all'unanimità, ma l'Italia si è astenuta. Preannunciata una interrogazione parlamentare del PD. Il governo impugna la legge sul terzo mandato della provincia di Trento e scoppia la polemica con la Lega che vota contro. Opposizioni unite in piazza per il referendum. Auguri a Diego Abatantuono che compie settant'anni. Sky Cinema Comedy, lo omaggia con due film questa sera alle 21: Compromessi sposi e Happy Family. .