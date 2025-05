I titoli di Sky TG24 del 20 maggio: edizione delle 19

La guerra in Ucraina è terminata la telefonata tra Trump e Putin, il Presidente russo dice "E' stato un colloquio utile, pronto a un cessate il fuoco solo dopo accordi appropriati". Prosegue l'operazione di terra dell'esercito israeliano nella Striscia, proteste contro Hamas a Khan Younis. Netanyahu avverte "Prenderemo il controllo di Gaza ma vogliamo evitare la carestia". La Gran Bretagna si riavvicina all'Unione Europea, trovato l'accordo su sicurezza e lavoro per i giovani, Farage e Conservatori gridano al tradimento. Il Governo impugna la legge della provincia autonoma di Trento sui tre mandati per il Presidente della provincia, tensione con la Lega che vota contro in Consiglio dei Ministri. Incidente stradale sulla pedemontana tra un camion e un pullman di scolari in gita, morta una maestra, feriti l'autista e anche due bambini. Le nuove indagini sul delitto di Garlasco, Alberto Stasi e Andrea Sempio convocati domani in Procura a Pavia, il fratello di Chiara Poggi sarà sentito invece a Venezia. Inizia oggi la nuova serie di Sky TG24 Crime dentro le indagini, la prima puntata svela cosa accade sulla scena del crimine stasera alle 21 lo speciale. Serie A venerdì si decide la corsa scudeto con le sfide Napoli-Cagliari e Como-Inter, domenica sera i verdetti per la Champions e la retrocessione in serie B. .