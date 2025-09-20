I titoli di Sky TG24 del 20 settembre 2025 - edizione h19

Mosca nega la violazione dello spazio aereo estone, ma restano le tensioni. Zelensky spinge per nuove sanzioni. Il Presidente ucraino incontrerà Trump a margine dell'Assemblea ONU. Non si ferma l'avanzata israeliana su Gaza City, oltre 50 morti nei raid. Metà della popolazione ha lasciato la città. Nuova protesta dei famigliari degli ostaggi contro Netanyahu. Aeroporti in tilt, dopo un attacco informatico, colpiti Bruxelles, Berlino e Heathrow a Londra. Disagi per i passeggeri: ritardi nei check-in e molti i voli cancellati. Ottimismo nel governo dopo la promozione di Fitch: "È la conferma che il nostro percorso è giusto", commenta Meloni. Per Giorgetti è possibile portare il deficit sotto il 3%. L'esplosione dell'azienda di rifiuti del casertano, si indaga per omicidio colposo plurimo. 7 anni fa era stata chiusa per irregolarità e riaperta dal Tar. Tre le vittime. Ultimo fine settimana estivo con il sole e caldo su tutta l'Italia. Da lunedì calo delle temperature e pioggia. Attesi forti temporali nelle regioni del Centro-Nord. Mondiali di atletica, bronzo di Nadia Battocletti nei 5.000 metri dopo l'argento nei 10.000. Settima medaglia per l'Italia, è record nella rassegna ridata. Serie A, il Bologna batte nel recupero il Genoa. Si gioca Verona-Juventus. Alle 20:45 su Sky, Udinese-Milan. Formula Uno, pole di Verstappen a Baku, male le Ferrari. .