I titoli di Sky Tg24 del 21 agosto, edizione ore 19

In Medio Oriente è in corso l'offensiva dell'esercito israeliano per l'occupazione di Gaza, Netanyahu avverte prenderemo la città anche se Hamas accetterà l'accordo. L'Italia e i 20 paesi condannano i nuovi insediamenti dello Stato ebraico in Cisgiordania, per Meloni c'è il rischio per la pace e il rispetto del diritto internazionale. Washington e Bruxelles diffondono l'accordo sui dazi, tariffa al 15% su molti prodotti farmaceutici, ma non sul vino, Italia è a lavoro per l'esenzione delle tariffe sull'agroalimentare. Risico Bancario, l'assemblea di Mediobanca boccia l'offerta pubblica di scambio su Banca Generali. Per l'AD Alberto Nagel, si tratta di un'opportunità mancata. Trump, pronto a fare un passo indietro nella mediazione tra Mosca e Kiev, il presidente americano, vuole che Putin e Zelensky organizzino da soli il bilaterale. L'alpinista Luca Sinigalli, morto in Kirghizistan mentre tentava di salvare una collega bloccata a 7mila M. Domani è prevista una missione di soccorso per raggiungere la donna. Milano sgomberato lo storico centro sociale Leoncavallo, dopo 31 anni di occupazione lo stabile verrà riconsegnato alla proprietà. No alle zone franche, dice la premier. La Fiorentina in campo, la Conference League che torna alle 20 in diretta su Sky Sport contro il Polissya, sabato ritorna la Serie A. .