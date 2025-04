I titoli di Sky TG24 del 21 aprile 2025, edizione ore 8

Scaduta la tregua in Ucraina. "Nessuna proroga", chiarisce il Cremlino. Massiccio attacco russo in varie regioni, droni verso Kiev. Trump spera in un accordo in settimana. Ancora bombardamenti su Gaza, raid anche nel Sud del Libano. Sull'uccisione dei soccorritori a Rafah, l'esercito israeliano ammette "l'errore", ma parla di "malinteso operativo". Stati Uniti, nuovo scandalo per il Segretario alla Difesa Hegseth. I piani di attacco in Yemen condivisi anche in un'altra chat. Tra i contatti la moglie e il fratello. La Benedizione Urbi et Orbi del Papa che torna tra i fedeli in piazza San Pietro. Francesco lancia un appello contro il riarmo e condanna: "Quanto disprezzo per i migranti". Meloni punta a un vertice con Trump prima di giugno a Roma per trattare sui dazi. Cautela dell'Unione Europea. Mercoledì la Premier al Senato per il question time. Entra in una villetta a Milano per rubare e uccide un collaboratore domestico. Arrestato un 29enne. A dare l'allarme il proprietario di casa, rientrato dalle vacanze. Riprende a piovere al Centro-Nord, all'erta rossa su alcune zone di Lombardia ed Emilia-Romagna. Preoccupano i livelli del fiume Po. Maltempo anche in Sardegna. L'Inter sconfitta a Bologna, ora in vetta è testa a testa col Napoli. l'Atalanta batte il Milan. Oggi altre 4 partite. Formula Uno, Piastri vince in Arabia Saudita. .