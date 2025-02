I titoli di Sky TG24 del 21 febbraio, edizione delle 13

Tensione Stati Uniti Europa dopo il no di Washington alla bozza di risoluzione dell'ONU sull'aggressione russa. Lunedì i vertici di Bruxelles a Kiev per il terzo anniversario della guerra. E l'Italia con Giorgia Meloni cerca di ricucire lo strappo. Lavoriamo alla pace con Stati Uniti, Europa e Kiev. Nuovo attacco di hacker filorussi a siti italiani. Colpita anche Leonardo. La rabbia di Israele per i corpi consegnati da Hamas, compreso quello non riconosciuto di Shiri Bibas. Domani la liberazione degli ultimi sei ostaggi e poi il vertice a Riad per un contro piano su Gaza. Il caso Delmastro, l'Associazione Nazionale Magistrati si dice sconcertata dell'attacco del Governo al giudice che ha condannato il sottosegretario. Le opposizioni vogliono le sue dimissioni. Cinque anni fa il primo caso di Covid in Italia, a Codogno, nel Lodigiano. Il piano pandemico deve essere modificabile in corsa, dice il Ministro Schillaci a Sky Tg24. E' stato dimesso il 19enne accoltellato a Milano fuori da un centro commerciale da cinque ragazzi per rubargli cellulare e monopattino. Il giovane aveva provato a difendersi. Poi le condizioni di salute di Papa Francesco, ricoverato al Gemelli. Si valuterà tra oggi e domani la risposta alle nuove terapie per la polmonite bilaterale. Il Santo Padre ha trascorso bene la notte. C'è la Champions con l'Inter che pesca negli ottavi gli olandesi del Feyenoord. In Europa League poi la Roma attende la sua avversaria e c'è la Serie A. Questa sera l'anticipo Lecce vs Udinese. .