I titoli di Sky TG24 del 21 febbraio, edizione delle 8

Gli Stati Uniti rifiutano di definire la Russia aggressore in una bozza di risoluzione Onu. Lunedì i vertici dell'Unione Europea in Ucraina, Meloni, stiamo con Bruxelles, Nato e Kiev. Israele accusa Hamas. Il corpo consegnato non è della madre dei piccoli Bibas. Domani il rilascio di sei ostaggi. Ordigni su bus a a Tel Aviv, intensificata l'operazione in Cisgiordania. Rivelò segreti d'ufficio sul caso Cospito. Condannato a otto mesi il sottosegretario Delmastro. Meloni lo difende, resta al suo posto. Le opposizioni ne chiedono le dimissioni. Ottavo giorno di ricovero per Papa Francesco al Gemelli per una polmonite bilaterale, nell'ultimo bollettino i medici parlano di lieve miglioramento e parametri stabili. A Milano sedicenne accoltellato in strada da cinque ragazzi per rubargli il cellulare e il monopattino, il giovane è ricoverato in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. Cinque anni fa il primo caso accertato di Covid in Italia con il tampone positivo al paziente 1 a Codogno. Alle Regioni il nuovo piano pandemico del Ministero della Salute. Baciò senza consenso la calciatrice Hermoso durante i Mondiali. L'ex presidente della Federcalcio spagnola Rubiales condannato a pagare 10mila € per aggressione sessuale. La Roma batte il Porto all'Olimpico e si qualifica agli ottavi di Europa League. Oggi sorteggi anche di Champions e torna in campo la Serie A. Berretini ko nei quarti a Doha. .