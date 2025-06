I titoli di Sky TG24 del 21 giugno: edizione delle 13

Nuovi raid di Israele sull'Iran, colpito un nuovo impianto nucleare e siti missilistici, uccisi cinque capi pasdaran, Teheran risponde con nuovi attacchi sullo Stato ebraico. Sul fronte diplomatico Trump prende tempo ma avverte, l'Iran deve rinunciare totalmente al programma nucleare. Teheran ha il diritto di avere energia atomica, sostiene Putin. Appello del Papa al Giubileo dei governanti, i politici hanno il dovere di combattere povertà e disuguaglianze. All'udienza in Vaticano anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A Roma la manifestazione contro il riarmo europeo, al corteo Movimento cinque Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, diviso il Partito Democratico, Schlein non partecipa. Giallo di Villa Pamphili, si procede per duplice omicidio, verrà ascoltata la madre della ragazza russa identificata, polemiche sul finanziamento di un film a Kaufmann. E' di 4 morti il bilancio di uno scontro frontale tra auto lungo la Casilina nel Frusinate, inutili i soccorsi, da ricostruire la dinamica del tragico schianto. Riportato a galla il Bayesian il super yacht affondato davanti a Palermo nell'agosto scorso, sarà a disposizione della Procura di Termini Imerese per le indagini. Moto GP al Mugello pole di Marc Marquez davanti a un ritrovato Bagnaia, alle 15 in pista per la gara sprint, tutto in diretta sui canali dedicati di Sky Sport. .