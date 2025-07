I titoli di Sky Tg24 del 21 luglio, edizione delle 19

L'inchiesta sull'urbanistica a Milano, Sala va avanti: "Le mie mani sono pulite, se c'è la maggioranza ci sono anch'io" dice il sindaco in consiglio comunale e si dimette l'assessore Tancredi. Medio Oriente, è scattata l'operazione delle forze armate israeliane nella zona centrale di Gaza: protestano le famiglie degli ostaggi. Oltre 50 morti nei raid di oggi. Comincia una settimana cruciale per le trattative sui dazi: l'Unione Europea vuole stoppare le misure volute da Trump ma Washington ribadisce che non ci saranno proroghe. Nel pieno del caso Epstein, intanto, il presidente americano posta un video-shock generato con l'intelligenza artificiale: il filmato "crea" l'arresto di Obama alla Casa Bianca. La donna trovata morta a Roma, l'autopsia esclude violenze. Gli investigatori analizzeranno i tabulati telefonici per ricostruire gli ultimi contatti e spostamenti. Francis Kaufmann è il padre della bimba trovata morta a Villa Pamphili a Roma insieme alla madre: la conferma è arrivata dall'esame del DNA. Il 46enne americano è accusato del duplice omicidio. Il congedo di paternità obbligatorio spetta anche a una lavoratrice, in una coppia di genitori donne: lo ha stabilito la Cassazione definendo "illegittimo" l'articolo di un decreto legislativo. È arrivato il gran caldo soprattutto al Centro-Sud, con picchi superiori ai 40° in diverse città: durerà fino a venerdì. Piogge invece nel Triveneto e in Lombardia. .