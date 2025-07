I titoli di Sky Tg24 del 21 luglio, edizione ore 13

La scelta di Sala, il Sindaco riferisce in Consiglio dopo il terremoto dell'inchiesta sull'urbanistica a Milano, ipotesi programma blindato per il biennio Tancredi verso l'addio. Dal PD l'appoggio al primo cittadino, ma con un cambio di passo più tempo per il progetto San Siro. Centrodestra e cinque Stelle tra garantismo e richiesta di voto anticipato. Medio Oriente in fiamme le truppe dell'IDF entrano nel centro della Striscia il giorno dopo l'ennesima strage del pane, bombe israeliane su un porto dello Yemen. Falso video con Obama arrestato nello Studio Ovale, il post shock pubblicato da Trump, dopo l'inchiesta sul voto del 2016 rilanciata in TV dalla Direttrice dell'intelligence. Pronti contro dazi europei in caso di mancato accordo con Washington, il numero uno al commercio americano, avverte "La scadenza del 01/08 è vincolante". Furia russa sull'Ucraina, attacco con centinaia, tra droni e missili, mentre si annunciano nuovi negoziati a Istanbul, prove di dialogo tra Vaticano e Patriarcato di Mosca. I casi di virus West Nile nel basso Lazio dopo il decesso dell'82 enne, le autorità rassicurano 10 episodi da inizio anno in Italia, vigilanza, ma nessun allarme. E poi ancora la cronaca con l'Italia spaccata in due tra afa e temporali, Penisola divisa dal meteo ballerino di fine luglio a sud temperature ben oltre i 40°. .