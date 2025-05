I titoli di Sky Tg24 del 21 maggio, edizione delle 8

Telefonata di Meloni a Papa Leone che conferma la disponibilità a ospitare i colloqui di pace e nuove sanzioni dell'Europa a Mosca per Washington potrebbero complicare il dialogo. Stretta verso Israele per la situazione a Gaza, Bruxelles, pronta a rivedere gli accordi di associazione, secondo l'intelligence USA, Netanyahu si prepara ad attaccare le centrali iraniane. È fondamentale recuperare il rapporto con gli Stati Uniti, l'appello di Mattarella in visita a Bruxelles, oggi il Capo dello Stato incontrerà Metsola e Von der Leyen. Le nuove indagini sul delitto di Garlasco, Sempio non va all'interrogatorio rinvenuta una sua impronta vicino al corpo di Chiara Poggi, Stasi ascoltato a Pavia. La 17 enne morta in seguito alla caduta dal catamarano a Venezia, lo skipper indagato per omicidio colposo disposta l'autopsia sul corpo della vittima. E' legge la riforma sulla cittadinanza, più difficile ottenerla per i discendenti, via libera anche al Decreto Albania, Bruxelles rivede le norme sui Paesi sicuri, più facile trasferire i migranti. L'addio a Nino Benvenuti, morto a 87 anni, campione del mondo dei pesi medi e medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma del 60, oggi la camera ardente al CONI, domani i funerali a Roma. Alessandro Borghese si racconta nella nuova puntata di Stories, in occasione dei 10 anni di quattro ristoranti. Appuntamento su Sky TG 24 questa sera alle 21.00. .