I titoli di Sky TG24 del 21 settembre 2025 - edizione h19

"Non ci sarà nessuno stato di Palestina". Netanyahu risponde al riconoscimento di Regno Unito, Australia e Canada. "È una ricompensa al terrorismo", dice, "così si mina ogni possibilità di pace". Stasera i funerali di Charlie Kirk, l'attivista conservatore ucciso durante un comizio. Sul palco del blindatissimo stadio di Phoenix, davanti a decine di migliaia di persone ci saranno anche Trump, Vance e Rubio. "Se Mosca aumenta la pressione, aiuteremo la Polonia", garantisce il Presidente americano. Zelensky: "In una settimana la Russia ha attaccato l'Ucraina con oltre 1.500 tra droni e bombe". Il cyber attacco agli aeroporti continua a creare disagi, Bruxelles cancella la metà dei voli previsti per domani. Ancora ripercussioni negli scali di Berlino e Londra Heathrow. Domani lo sciopero generale a sostegno del popolo palestinese, si fermano treni, bus, navi e scuola. Da Nord a Sud manifestazioni e sit-in in diverse città. Due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un'auto a Brivio, in provincia di Lecco. Arrestato il 30enne che era alla guida. Sopravvissuta una terza giovane. Serie A, la Roma vince il derby della Capitale 1 a 0. L'Atalanta batte il Torino 3 a 0. In campo Fiorentina-Como. Stasera Inter-Sassuolo. Formula Uno, Verstappen trionfa a Baku. Tennis, le azzurre superano gli Stati Uniti e si confermano campionesse nella Billie Jean King Cup. Mondiale di volley, l'Italia travolge l'Argentina 3 a 0 e vola ai quarti. .