I titoli di Sky TG24 del 21 settembre 2025 - edizione h19

00:01:38 min
|
1 ora fa

"Non ci sarà nessuno stato di Palestina". Netanyahu risponde al riconoscimento di Regno Unito, Australia e Canada. "È una ricompensa al terrorismo", dice, "così si mina ogni possibilità di pace". Stasera i funerali di Charlie Kirk, l'attivista conservatore ucciso durante un comizio. Sul palco del blindatissimo stadio di Phoenix, davanti a decine di migliaia di persone ci saranno anche Trump, Vance e Rubio. "Se Mosca aumenta la pressione, aiuteremo la Polonia", garantisce il Presidente americano. Zelensky: "In una settimana la Russia ha attaccato l'Ucraina con oltre 1.500 tra droni e bombe". Il cyber attacco agli aeroporti continua a creare disagi, Bruxelles cancella la metà dei voli previsti per domani. Ancora ripercussioni negli scali di Berlino e Londra Heathrow. Domani lo sciopero generale a sostegno del popolo palestinese, si fermano treni, bus, navi e scuola. Da Nord a Sud manifestazioni e sit-in in diverse città. Due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un'auto a Brivio, in provincia di Lecco. Arrestato il 30enne che era alla guida. Sopravvissuta una terza giovane. Serie A, la Roma vince il derby della Capitale 1 a 0. L'Atalanta batte il Torino 3 a 0. In campo Fiorentina-Como. Stasera Inter-Sassuolo. Formula Uno, Verstappen trionfa a Baku. Tennis, le azzurre superano gli Stati Uniti e si confermano campionesse nella Billie Jean King Cup. Mondiale di volley, l'Italia travolge l'Argentina 3 a 0 e vola ai quarti. .

ERROR! Scavi Ercolano, la meraviglia del cantiere delle TermeERROR! Scavi Ercolano, la meraviglia del cantiere delle Terme
cronaca
Scavi Ercolano, la meraviglia del cantiere delle Terme
00:01:57 min
| 3 ore fa
pubblicità
XVIII Giornata Sla, in piazza contro la sclerosi laterale amiotroficaXVIII Giornata Sla, in piazza contro la sclerosi laterale amiotrofica
cronaca
XVIII Giornata Sla, in piazza contro la sclerosi laterale amiotrofica
00:02:00 min
| 4 ore fa
L'estate siciliana, a Palermo in tanti al mare in questo weekendL'estate siciliana, a Palermo in tanti al mare in questo weekend
cronaca
L'estate siciliana, a Palermo in tanti al mare in questo weekend
00:01:19 min
| 4 ore fa
Imola, 47esima mostra scambio auto e moto d'epocaImola, 47esima mostra scambio auto e moto d'epoca
cronaca
Imola, 47esima mostra scambio auto e moto d'epoca
00:01:59 min
| 4 ore fa
Festival internazionale dell'Ingegneria, al Politecnico di Milano scienza e eventiFestival internazionale dell'Ingegneria, al Politecnico di Milano scienza e eventi
cronaca
Festival internazionale dell'Ingegneria, al Politecnico di Milano scienza e eventi
00:01:27 min
| 5 ore fa
ERROR! T13210925ERROR! T13210925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 21 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 7 ore fa
ERROR! ESTR PAPA PACE angelusERROR! ESTR PAPA PACE angelus
cronaca
Papa Leone XIV: "Non c'è futuro basato su violenza"
00:00:23 min
| 8 ore fa
Health, Alzheimer: diagnosi, cure e diritti per pazienti e famiglieHealth, Alzheimer: diagnosi, cure e diritti per pazienti e famiglie
cronaca
Health, Alzheimer: diagnosi, cure e diritti per pazienti e famiglie
00:19:13 min
| 8 ore fa
Alzheimer, Russo (AIFA): abbiamo terapie che curano, serve prudenzaAlzheimer, Russo (AIFA): abbiamo terapie che curano, serve prudenza
cronaca
Alzheimer, Russo (AIFA): abbiamo terapie che curano, serve prudenza
00:00:41 min
| 10 ore fa
Health, Alzheimer: diagnosi, cure e diritti per pazienti e famiglieHealth, Alzheimer: diagnosi, cure e diritti per pazienti e famiglie
cronaca
Health, Alzheimer: diagnosi, cure e diritti per pazienti e famiglie
00:19:13 min
| 10 ore fa
ERROR! T08210925ERROR! T08210925
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 21 settembre, edizione ore 8
00:01:38 min
| 12 ore fa
ERROR! WEB2109000ERROR! WEB2109000
cronaca
Rassegna stampa del 21 settembre
00:23:26 min
| 13 ore fa
ERROR! Scavi Ercolano, la meraviglia del cantiere delle TermeERROR! Scavi Ercolano, la meraviglia del cantiere delle Terme
cronaca
Scavi Ercolano, la meraviglia del cantiere delle Terme
00:01:57 min
| 3 ore fa
XVIII Giornata Sla, in piazza contro la sclerosi laterale amiotroficaXVIII Giornata Sla, in piazza contro la sclerosi laterale amiotrofica
cronaca
XVIII Giornata Sla, in piazza contro la sclerosi laterale amiotrofica
00:02:00 min
| 4 ore fa
L'estate siciliana, a Palermo in tanti al mare in questo weekendL'estate siciliana, a Palermo in tanti al mare in questo weekend
cronaca
L'estate siciliana, a Palermo in tanti al mare in questo weekend
00:01:19 min
| 4 ore fa
Imola, 47esima mostra scambio auto e moto d'epocaImola, 47esima mostra scambio auto e moto d'epoca
cronaca
Imola, 47esima mostra scambio auto e moto d'epoca
00:01:59 min
| 4 ore fa
Festival internazionale dell'Ingegneria, al Politecnico di Milano scienza e eventiFestival internazionale dell'Ingegneria, al Politecnico di Milano scienza e eventi
cronaca
Festival internazionale dell'Ingegneria, al Politecnico di Milano scienza e eventi
00:01:27 min
| 5 ore fa
ERROR! T13210925ERROR! T13210925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 21 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 7 ore fa
ERROR! ESTR PAPA PACE angelusERROR! ESTR PAPA PACE angelus
cronaca
Papa Leone XIV: "Non c'è futuro basato su violenza"
00:00:23 min
| 8 ore fa
Health, Alzheimer: diagnosi, cure e diritti per pazienti e famiglieHealth, Alzheimer: diagnosi, cure e diritti per pazienti e famiglie
cronaca
Health, Alzheimer: diagnosi, cure e diritti per pazienti e famiglie
00:19:13 min
| 8 ore fa
Alzheimer, Russo (AIFA): abbiamo terapie che curano, serve prudenzaAlzheimer, Russo (AIFA): abbiamo terapie che curano, serve prudenza
cronaca
Alzheimer, Russo (AIFA): abbiamo terapie che curano, serve prudenza
00:00:41 min
| 10 ore fa
Health, Alzheimer: diagnosi, cure e diritti per pazienti e famiglieHealth, Alzheimer: diagnosi, cure e diritti per pazienti e famiglie
cronaca
Health, Alzheimer: diagnosi, cure e diritti per pazienti e famiglie
00:19:13 min
| 10 ore fa
ERROR! T08210925ERROR! T08210925
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 21 settembre, edizione ore 8
00:01:38 min
| 12 ore fa
ERROR! WEB2109000ERROR! WEB2109000
cronaca
Rassegna stampa del 21 settembre
00:23:26 min
| 13 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità