I titoli di Sky TG24 del 21 settembre, edizione delle 13

00:01:38 min
|
1 ora fa

Bruxelles cancella metà dei voli di oggi, disagi anche a Berlino e Londra Heathrow dopo il cyber attacco di ieri. L'azione non è stata ancora rivendicata. È il giorno dei funerali di Charlie Kirk, l'attivista conservatore ucciso durante un comizio. Attese 100mila persone tra ingenti misure di sicurezza. Sul palco anche Donald Trump, Vance e Rubio. Oltre due mila droni e bombe dalla Russia in una settimana, denuncia Zelesky, che mercoledì sarà all'Assemblea Generale dell'ONU. Trump all'Europa dice: "Smettete di acquistare petrolio russo". Prosegue l'avanzata dell'esercito israeliano a Gaza City, oltre 30 morti negli ultimi raid. Nuovo appello alla pace del Papa. Oggi la Gran Bretagna e il Portogallo riconoscono lo Stato di Palestina. Domani sciopero generale a sostegno del popolo palestinese, si fermano treni, bus, navi e scuola. Previste manifestazioni e sit-in in diverse città italiane. Due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un'auto a Brivio nel lecchese, arrestato il 30enne che era alla guida del mezzo. Sopravvissuta una terza giovane. Poi c'è lo sport, la Serie A, in campo il derby Lazio-Roma. Questa sera Inter-Sassuolo. Formula Uno a Baku, scatta la gara in diretta su Sky. Verstappen, parte in pole. I mondiali di atletica, Nadia Battocletti bronzo nei 5.000 regala la settima medaglia all'Italia. E poi anche il volley con gli azzurri che vincono contro l'Argentina e volano ai quarti. .

ERROR! ESTR PAPA PACE angelusERROR! ESTR PAPA PACE angelus
cronaca
Papa Leone XIV: "Non c'è futuro basato su violenza"
00:00:23 min
| 2 ore fa
pubblicità
Health, Alzheimer: diagnosi, cure e diritti per pazienti e famiglieHealth, Alzheimer: diagnosi, cure e diritti per pazienti e famiglie
cronaca
Health, Alzheimer: diagnosi, cure e diritti per pazienti e famiglie
00:19:13 min
| 3 ore fa
Alzheimer, Russo (AIFA): abbiamo terapie che curano, serve prudenzaAlzheimer, Russo (AIFA): abbiamo terapie che curano, serve prudenza
cronaca
Alzheimer, Russo (AIFA): abbiamo terapie che curano, serve prudenza
00:00:41 min
| 4 ore fa
Health, Alzheimer: diagnosi, cure e diritti per pazienti e famiglieHealth, Alzheimer: diagnosi, cure e diritti per pazienti e famiglie
cronaca
Health, Alzheimer: diagnosi, cure e diritti per pazienti e famiglie
00:19:13 min
| 4 ore fa
ERROR! T08210925ERROR! T08210925
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 21 settembre, edizione ore 8
00:01:38 min
| 6 ore fa
ERROR! WEB2109000ERROR! WEB2109000
cronaca
Rassegna stampa del 21 settembre
00:23:26 min
| 7 ore fa
Lunedì 22 sciopero generale contro il massacro a GazaLunedì 22 sciopero generale contro il massacro a Gaza
cronaca
Lunedì 22 sciopero generale contro il massacro a Gaza
00:01:16 min
| 16 ore fa
ERROR! T19200925ERROR! T19200925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 20 settembre 2025 - edizione h19
00:01:38 min
| 20 ore fa
ERROR! Scoppio silos Caserta, inchiesta su causeERROR! Scoppio silos Caserta, inchiesta su cause
cronaca
Scoppio silos Caserta, inchiesta su cause
00:01:50 min
| 20 ore fa
ERROR! SkyTg25, chi odia chi? La puntata del 20 settembreERROR! SkyTg25, chi odia chi? La puntata del 20 settembre
cronaca
SkyTg25, chi odia chi? La puntata del 20 settembre
00:41:35 min
| 21 ore fa
ERROR! A Palermo spiagge piene di bagnanti nella lunga estate sicilianaERROR! A Palermo spiagge piene di bagnanti nella lunga estate siciliana
cronaca
Palermo, spiagge piene nella lunga estate siciliana
00:01:30 min
| 21 ore fa
ERROR! T13200925ERROR! T13200925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 20 settembre: edizione delle 13
00:01:38 min
| 1 giorno fa
ERROR! ESTR PAPA PACE angelusERROR! ESTR PAPA PACE angelus
cronaca
Papa Leone XIV: "Non c'è futuro basato su violenza"
00:00:23 min
| 2 ore fa
Health, Alzheimer: diagnosi, cure e diritti per pazienti e famiglieHealth, Alzheimer: diagnosi, cure e diritti per pazienti e famiglie
cronaca
Health, Alzheimer: diagnosi, cure e diritti per pazienti e famiglie
00:19:13 min
| 3 ore fa
Alzheimer, Russo (AIFA): abbiamo terapie che curano, serve prudenzaAlzheimer, Russo (AIFA): abbiamo terapie che curano, serve prudenza
cronaca
Alzheimer, Russo (AIFA): abbiamo terapie che curano, serve prudenza
00:00:41 min
| 4 ore fa
Health, Alzheimer: diagnosi, cure e diritti per pazienti e famiglieHealth, Alzheimer: diagnosi, cure e diritti per pazienti e famiglie
cronaca
Health, Alzheimer: diagnosi, cure e diritti per pazienti e famiglie
00:19:13 min
| 4 ore fa
ERROR! T08210925ERROR! T08210925
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 21 settembre, edizione ore 8
00:01:38 min
| 6 ore fa
ERROR! WEB2109000ERROR! WEB2109000
cronaca
Rassegna stampa del 21 settembre
00:23:26 min
| 7 ore fa
Lunedì 22 sciopero generale contro il massacro a GazaLunedì 22 sciopero generale contro il massacro a Gaza
cronaca
Lunedì 22 sciopero generale contro il massacro a Gaza
00:01:16 min
| 16 ore fa
ERROR! T19200925ERROR! T19200925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 20 settembre 2025 - edizione h19
00:01:38 min
| 20 ore fa
ERROR! Scoppio silos Caserta, inchiesta su causeERROR! Scoppio silos Caserta, inchiesta su cause
cronaca
Scoppio silos Caserta, inchiesta su cause
00:01:50 min
| 20 ore fa
ERROR! SkyTg25, chi odia chi? La puntata del 20 settembreERROR! SkyTg25, chi odia chi? La puntata del 20 settembre
cronaca
SkyTg25, chi odia chi? La puntata del 20 settembre
00:41:35 min
| 21 ore fa
ERROR! A Palermo spiagge piene di bagnanti nella lunga estate sicilianaERROR! A Palermo spiagge piene di bagnanti nella lunga estate siciliana
cronaca
Palermo, spiagge piene nella lunga estate siciliana
00:01:30 min
| 21 ore fa
ERROR! T13200925ERROR! T13200925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 20 settembre: edizione delle 13
00:01:38 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità