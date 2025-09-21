I titoli di Sky TG24 del 21 settembre, edizione delle 13

Bruxelles cancella metà dei voli di oggi, disagi anche a Berlino e Londra Heathrow dopo il cyber attacco di ieri. L'azione non è stata ancora rivendicata. È il giorno dei funerali di Charlie Kirk, l'attivista conservatore ucciso durante un comizio. Attese 100mila persone tra ingenti misure di sicurezza. Sul palco anche Donald Trump, Vance e Rubio. Oltre due mila droni e bombe dalla Russia in una settimana, denuncia Zelesky, che mercoledì sarà all'Assemblea Generale dell'ONU. Trump all'Europa dice: "Smettete di acquistare petrolio russo". Prosegue l'avanzata dell'esercito israeliano a Gaza City, oltre 30 morti negli ultimi raid. Nuovo appello alla pace del Papa. Oggi la Gran Bretagna e il Portogallo riconoscono lo Stato di Palestina. Domani sciopero generale a sostegno del popolo palestinese, si fermano treni, bus, navi e scuola. Previste manifestazioni e sit-in in diverse città italiane. Due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un'auto a Brivio nel lecchese, arrestato il 30enne che era alla guida del mezzo. Sopravvissuta una terza giovane. Poi c'è lo sport, la Serie A, in campo il derby Lazio-Roma. Questa sera Inter-Sassuolo. Formula Uno a Baku, scatta la gara in diretta su Sky. Verstappen, parte in pole. I mondiali di atletica, Nadia Battocletti bronzo nei 5.000 regala la settima medaglia all'Italia. E poi anche il volley con gli azzurri che vincono contro l'Argentina e volano ai quarti. .