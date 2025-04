I titoli di Sky TG24 del 22 aprile 2025 - edizione h7

Il pontefice venuto dalla fine del mondo, Jorge Mario Bergoglio, aveva 88 anni ed era malato da tempo. Un ictus e un arresto cardiaco, le cause della morte. Il suo pontificato è durato 12 anni. E poi il testamento del Papa: la mia vita affidata a Maria. Il sepolcro a Santa Maria Maggiore, nella terra, con un'unica iscrizione Franciscus. Le esequie saranno semplici, con dignità, ma come ogni cristiano. La salma del Santo Padre portata nella Cappella di Santa Marta. Oggi la prima Congregazione dei cardinali. Mercoledì la traslazione nella Basilica Vaticana per consentire l'omaggio dei fedeli. Non si fermano le celebrazioni del Giubileo. Probabilmente sabato, i funerali a San Pietro. Entro il 10/05 l'inizio del Conclave per l'elezione del nuovo pontefice. Da Trump a Putin, da von der Leyen a Re Carlo arriva il cordoglio dei leader di tutto il mondo. Roma si prepara per i funerali a cui parteciperanno i principali capi di Stato e di governo. Bandiera a mezz'asta a Palazzo Chigi e nelle sedi istituzionali. Mattarella dice: "Dolore personale e un grave vuoto". Per Meloni: "Sarà ricordato come il Papa della gente". .