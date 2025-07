I titoli di Sky TG24 del 22 luglio 2025 - edizione h19

Fuoco sugli sfollati e ancora decine di vittime nella Striscia di Gaza. L'Unione Europea protesta con Israele, "La situazione è inaccettabile", dice il cardinale Pizzaballa. Dal Senato arriva il secondo via libera, la riforma della Giustizia, passo avanti verso un sistema più equo, dice Meloni, protestano PD e Movimento cinque Stelle, critica l'ANM. Dal Consiglio dei ministri arriva il via libera al Piano carceri, la priorità resta il contrasto del sovraffollamento ma non liberazioni anticipate, dice Nordio. Primo caso di suicidio assistito in Umbria, lsa scelta della giornalista Laura Santi che era affetta da sclerosi multipla, "Ricordatemi come una donna che ha amato la vita", le ultime sue parole. L'inchiesta a Milano: le mie dimissioni non avrebbero fatto comodo a nessuno, dice Sala, le deleghe sull'urbanistica alla vice sindaca Scavuzzo domani gli interrogatori. La morte del DJ Godzi a Ibiza per la Guardia Civil avrebbe avuto un arresto cardiaco sotto l'effetto di droghe e la famiglia denuncia: è stato picchiato." Si attende l'autopsia. Il bimbo di sette anni annegato in piscina a Gallipoli, dichiarata la morte celebrare. Il dramma domenica scorsa nella piscina di un centro acquatico, indaga la magistratura. A Venezia presentati i film della Mostra Internazionale del Cinema, saranno cinque le pellicole italiane in concorso, molte le star attese, la rassegna inizierà il 27 agosto. .