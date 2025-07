I titoli di Sky TG24 del 22 luglio, edizione delle 13

Inchiesta sull'edilizia a Milano, domani gli interrogatori preventivi. Intanto si dimette dalla sua società l'imprenditore Federico Pella. Delega per l'urbanistica alla vicesindaca. Fuoco sugli sfollati ai centri di distribuzione: a Gaza ancora vittime civili. Il Cardinal Pizzaballa insieme al Patriarca Teofilo: "Qui con il con il cuore spezzato, situazione moralmente inaccettabile". Dialogo a tutti i costi. Domani a Istanbul i colloqui diretti tra Kiev e Mosca per il cessate il fuoco in Ucraina. Il Cremlino: "Non ci aspettiamo miracoli". Nuovi raid a Sumy. Il caso Epstein agita Washington: la Casa Bianca rimuove il Wall Street Journal dalla copertura del viaggio di Trump in Scozia. Intanto il Congresso frena sul voto alla pubblicazione del dossier. Il farmaco letale auto-somministrato, poi la morte in casa con accanto il marito. A Perugia il suicidio assistito della giornalista Laura Santi. Era malata di sclerosi multipla in fase avanzata. In Spagna indagini aperte sulla morte a Ibiza del DJ Godzi. Il 35enne napoletano stroncato forse da un infarto dopo una festa. Ma per la famiglia è stato un omicidio. La strage di Cutro, rinviati a giudizio 6 militari di Finanza e Sono accusati di naufragio e omicidio colposo per i mancati soccorsi. L'indignazione di Piantedosi e Salvini. Fervono i preparativi in laguna per la Mostra del Cinema di Venezia, edizione numero 82. Film d'apertura sarà: "La Grazia" di Paolo Sorrentino. Luci in sala dal 27 agosto. .