I titoli di Sky TG24 del 22 luglio, edizione delle 8

Ancora fuoco israeliano sui centri di distribuzione degli aiuti, oltre 90 vittime. Appello del Papa: basta barbarie, no allo spostamento forzato della popolazione. Ucraina, nella notte un massiccio attacco russo con droni e missili. Esplosioni in diverse regioni. Una vittima a Kiev. Per Bruxelles c'era Mosca dietro la mozione di sfiducia ad Ursula von der Leyen. Dazi, nessun rinvio. Washington conferma la scadenza del primo agosto. Intanto l'Iran fa sapere: venerdì riprendono i colloqui sul nucleare con Francia, Gran Bretagna e Germania. L'inchiesta sull'urbanistica a Milano, oggi Sala riferirà in Consiglio Comunale. Il PD riconferma il sostegno ma chiede il cambiamento. Attese le dimissioni dell'assessore Tancredi. Una donna di 82 anni morta per il virus West Nile. Altri 6 casi in provincia di Latina. Il Ministero rassicura: monitoraggio costante, situazione sotto controllo. Il delitto di Garlasco, secondo la nuova perizia nessuna contaminazione recente sul tampone di Chiara. Il DNA rinvenuto apparterrebbe a un soggetto ignoto entrato in contatto con il corpo della ragazza. Italia divisa in due dal meteo. Al Sud attese temperature record, rischio eventi estremi al Nord. Previsti temporali forti sull'arco alpino. È allerta arancione in Lombardia. Tennis, il forfait di Sinner al torneo di Toronto. Il Numero 1 del tennis tornerà in campo il 7 agosto a Cincinnati. In Moto GP Marc Marquez senza rivali anche a Brno. .