I titoli di Sky TG24 del 22 maggio, edizione delle ore 13

Gli spari dell'esercito israeliano durante la visita diplomatica a Jenin. Resta alta la tensione tra l'Europa e lo stato ebraico. Bruxelles intanto chiede un'indagine immediata. A Washington è stato fermato l'uomo che ha ucciso due dipendenti dell'ambasciata israeliana. Per Trump si tratta di antisemitismo. Il ministro della diaspora accusa: è colpa dei leader europei. Il nucleare iraniano. Il direttore generale dell'AIEA Grossi a Sky TG24 dice: dobbiamo sostenere il negoziato, Washington e Teheran vogliono l'accordo, un attacco di Israele sarebbe drammatico. Poi c'è la guerra in Ucraina. Dal G7 confermato il sostegno a Kiev. Per Trump: Putin non è pronto alla fine del conflitto. Cresce anche l'ipotesi di un vertice tra Russia e Ucraina in Vaticano. L'omicidio di Garlasco, ci sarebbero 15 punti di contatto tra l'impronta di Sempio e quella rilevata vicino al corpo di Chiara Poggi. La mamma di Stasi intanto dice: mio figlio è innocente. L'omicidio di Giulia Cecchettin. La Procura di Venezia impugna la sentenza e chiede di riconoscere le aggravanti di stalking e crudeltà nei confronti di Filippo Turetta. Svolta nelle indagini sulla scomparsa a Prato di Maria Denisa Ada. Secondo gli inquirenti sarebbe stata rapita da un gruppo di connazionali romeni, è indagata anche la madre della vittima. Poi c'è la Serie A. Domani la sfida a distanza per lo scudetto. Il Napoli in ritiro a Pozzuoli prepara il match col Cagliari. L'Inter a Como per tenere aperta ogni possibilità. .