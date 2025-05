I titoli di Sky TG24 del 22 maggio, edizione ore 8

A Washington due dipendenti dell'ambasciata israeliana uccisi davanti al museo ebraico. Fermato un uomo. Per Trump si tratta di omicidi orribili, frutto di antisemitismo. Bruxelles chiede un'indagine immediata dopo gli spari dell'esercito israeliano durante la visita diplomatica a Jenin. Netanyahu apre a un cessate il fuoco temporaneo in cambio degli ostaggi. Putin non è pronto alla fine della guerra, dice Trump. Per i media americani è possibile un vertice tra Russia e Ucraina in Vaticano a metà giugno. Due combattenti italiani morti al fronte. Nucleare e Iran. Il direttore generale della IEA Grossi a Sky TG24: dobbiamo sostenere il negoziato, Washington e Teheran vogliono l'accordo, un attacco di Israele sarebbe drammatico. Garlasco 15 punti di contatto tra l'impronta di Sempio e quella rilevata vicino al corpo di Chiara Poggi. I PM precisano: servono nuove analisi per dire se era insanguinata. "Crime - dentro le indagini" la nuova serie di Sky TG24: oggi vi porteremo all'interno di un laboratorio di patologia forense che si occupa di identificare i cadaveri senza nome. Appuntamento alle 16. Il futuro dell'ex Ilva, il sottosegretario Mantovano parla di momento particolarmente drammatico. Lunedì nuovo tavolo tra governo e sindacati. Il Tottenham si aggiudica l'Europa League, battuto il Manchester United in finale 1-0 a Bilbao. Domani si decide lo scudetto con le sfide incrociate di Napoli e Inter. .