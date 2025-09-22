I titoli di Sky TG24 del 22 settembre, edizione delle 13

Giornata di sciopero generale a sostegno del popolo palestinese: si fermano treni, mezzi pubblici, scuole e sanità. Cortei e presidi in diverse città italiane. Oggi l'Assemblea Generale dell'ONU dopo che Gran Bretagna, Australia, Canada e Portogallo hanno riconosciuto lo Stato di Palestina. L'ira di Netanyahu: "Non ci sarà mai uno stato". Meloni sarà a New York, ma non parteciperà alla conferenza sulla soluzione "due popoli due stati". La premier su Kirk dice: "Simbolo di confronto e di libertà". "Un martire repubblicano", Trump celebra l'attivista conservatore ucciso durante un comizio. 200 mila persone ai funerali. La vedova perdona il killer. La Russia lancia 150 droni sull'Ucraina. Tre morti nell'attacco di Kiev sulla Crimea. Domani riunione Nato sullo sconfinamento dell'aereo russo in Estonia. Maltempo al Nord Italia, forti piogge a Milano: il Seveso è esondato in zona Niguarda. Frane e allagamenti nel comasco. Una donna risulta attualmente dispersa nell'alessandrino. Serie A, vincono Inter, Roma, Atalanta e Como. Questa sera il posticipo Napoli-Pisa alle 20:45 su Sky Sport 1. Formula 1 con Verstappen che trionfa anche a Baku. Fuori con il nuovo singolo "Milano Baby" e reduce del successo di "Mentre Los Angeles brucia" Fabri Fibra si racconta a Stories Appuntamento questa sera, ore 21:00, su Sky TG24. .