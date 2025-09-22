I titoli di Sky TG24 del 22 settembre, edizione delle 13

00:01:38 min
|
2 ore fa

Giornata di sciopero generale a sostegno del popolo palestinese: si fermano treni, mezzi pubblici, scuole e sanità. Cortei e presidi in diverse città italiane. Oggi l'Assemblea Generale dell'ONU dopo che Gran Bretagna, Australia, Canada e Portogallo hanno riconosciuto lo Stato di Palestina. L'ira di Netanyahu: "Non ci sarà mai uno stato". Meloni sarà a New York, ma non parteciperà alla conferenza sulla soluzione "due popoli due stati". La premier su Kirk dice: "Simbolo di confronto e di libertà". "Un martire repubblicano", Trump celebra l'attivista conservatore ucciso durante un comizio. 200 mila persone ai funerali. La vedova perdona il killer. La Russia lancia 150 droni sull'Ucraina. Tre morti nell'attacco di Kiev sulla Crimea. Domani riunione Nato sullo sconfinamento dell'aereo russo in Estonia. Maltempo al Nord Italia, forti piogge a Milano: il Seveso è esondato in zona Niguarda. Frane e allagamenti nel comasco. Una donna risulta attualmente dispersa nell'alessandrino. Serie A, vincono Inter, Roma, Atalanta e Como. Questa sera il posticipo Napoli-Pisa alle 20:45 su Sky Sport 1. Formula 1 con Verstappen che trionfa anche a Baku. Fuori con il nuovo singolo "Milano Baby" e reduce del successo di "Mentre Los Angeles brucia" Fabri Fibra si racconta a Stories Appuntamento questa sera, ore 21:00, su Sky TG24. .

Maltempo Milano, allagamenti e disagi nel quartiere IsolaMaltempo Milano, allagamenti e disagi nel quartiere Isola
cronaca
Maltempo Milano, allagamenti e disagi nel quartiere Isola
00:00:11 min
| 6 minuti fa
pubblicità
Corteo pro Gaza, manifestanti occupano Autostrada a BolognaCorteo pro Gaza, manifestanti occupano Autostrada a Bologna
cronaca
Corteo pro Gaza, manifestanti occupano Autostrada a Bologna
00:00:44 min
| 18 minuti fa
Maltempo Milano, Ponte Lambro: via Vittorini allagataMaltempo Milano, Ponte Lambro: via Vittorini allagata
cronaca
Maltempo Milano, Ponte Lambro: via Vittorini allagata
00:00:43 min
| 46 minuti fa
Scontri a Milano tra corteo pro Gaza e polizia alla StazionScontri a Milano tra corteo pro Gaza e polizia alla Stazion
cronaca
Scontri a Milano tra corteo pro Gaza e polizia alla Stazione
00:00:34 min
| 47 minuti fa
ERROR! Sciopero generale, scontri a Milano CentraleERROR! Sciopero generale, scontri a Milano Centrale
cronaca
Sciopero generale, scontri a stazione Milano Centrale
00:02:19 min
| 1 ora fa
ERROR! Sciopero generale, scontri a Milano CentraleERROR! Sciopero generale, scontri a Milano Centrale
cronaca
Sciopero generale, scontri a Milano Centrale
00:00:37 min
| 1 ora fa
Maltempo Como, intervento per ristabilire linea ferroviariaMaltempo Como, intervento per ristabilire linea ferroviaria
cronaca
Maltempo Como, intervento per ristabilire linea ferroviaria
00:01:16 min
| 1 ora fa
Maltempo Milano, il Seveso Ã¨ esondato: strade allagateMaltempo Milano, il Seveso Ã¨ esondato: strade allagate
cronaca
Maltempo Milano, il Seveso è esondato: strade allagate
00:01:04 min
| 1 ora fa
Sciopero per Gaza a Torino, azione di Ultima GenerazioneSciopero per Gaza a Torino, azione di Ultima Generazione
cronaca
Sciopero per Gaza a Torino, azione di Ultima Generazione
00:00:43 min
| 1 ora fa
ERROR! Sciopero generale, Zerocalcare: a Gaza fuori da qualsiasi tipo di umanitàERROR! Sciopero generale, Zerocalcare: a Gaza fuori da qualsiasi tipo di umanità
cronaca
Sciopero generale, Zerocalcare: a Gaza nessuna umanità
00:00:22 min
| 2 ore fa
Milano, Seveso esonda a Niguarda: allagamenti e blackoutMilano, Seveso esonda a Niguarda: allagamenti e blackout
cronaca
Milano, Seveso esonda a Niguarda: allagamenti e blackout
00:00:25 min
| 2 ore fa
Sciopero Gaza, manifestazione con 5 mila persone a CagliariSciopero Gaza, manifestazione con 5 mila persone a Cagliari
cronaca
Sciopero Gaza, manifestazione con 5 mila persone a Cagliari
00:00:18 min
| 2 ore fa
Maltempo Milano, allagamenti e disagi nel quartiere IsolaMaltempo Milano, allagamenti e disagi nel quartiere Isola
cronaca
Maltempo Milano, allagamenti e disagi nel quartiere Isola
00:00:11 min
| 6 minuti fa
Corteo pro Gaza, manifestanti occupano Autostrada a BolognaCorteo pro Gaza, manifestanti occupano Autostrada a Bologna
cronaca
Corteo pro Gaza, manifestanti occupano Autostrada a Bologna
00:00:44 min
| 18 minuti fa
Maltempo Milano, Ponte Lambro: via Vittorini allagataMaltempo Milano, Ponte Lambro: via Vittorini allagata
cronaca
Maltempo Milano, Ponte Lambro: via Vittorini allagata
00:00:43 min
| 46 minuti fa
Scontri a Milano tra corteo pro Gaza e polizia alla StazionScontri a Milano tra corteo pro Gaza e polizia alla Stazion
cronaca
Scontri a Milano tra corteo pro Gaza e polizia alla Stazione
00:00:34 min
| 47 minuti fa
ERROR! Sciopero generale, scontri a Milano CentraleERROR! Sciopero generale, scontri a Milano Centrale
cronaca
Sciopero generale, scontri a stazione Milano Centrale
00:02:19 min
| 1 ora fa
ERROR! Sciopero generale, scontri a Milano CentraleERROR! Sciopero generale, scontri a Milano Centrale
cronaca
Sciopero generale, scontri a Milano Centrale
00:00:37 min
| 1 ora fa
Maltempo Como, intervento per ristabilire linea ferroviariaMaltempo Como, intervento per ristabilire linea ferroviaria
cronaca
Maltempo Como, intervento per ristabilire linea ferroviaria
00:01:16 min
| 1 ora fa
Maltempo Milano, il Seveso Ã¨ esondato: strade allagateMaltempo Milano, il Seveso Ã¨ esondato: strade allagate
cronaca
Maltempo Milano, il Seveso è esondato: strade allagate
00:01:04 min
| 1 ora fa
Sciopero per Gaza a Torino, azione di Ultima GenerazioneSciopero per Gaza a Torino, azione di Ultima Generazione
cronaca
Sciopero per Gaza a Torino, azione di Ultima Generazione
00:00:43 min
| 1 ora fa
ERROR! Sciopero generale, Zerocalcare: a Gaza fuori da qualsiasi tipo di umanitàERROR! Sciopero generale, Zerocalcare: a Gaza fuori da qualsiasi tipo di umanità
cronaca
Sciopero generale, Zerocalcare: a Gaza nessuna umanità
00:00:22 min
| 2 ore fa
Milano, Seveso esonda a Niguarda: allagamenti e blackoutMilano, Seveso esonda a Niguarda: allagamenti e blackout
cronaca
Milano, Seveso esonda a Niguarda: allagamenti e blackout
00:00:25 min
| 2 ore fa
Sciopero Gaza, manifestazione con 5 mila persone a CagliariSciopero Gaza, manifestazione con 5 mila persone a Cagliari
cronaca
Sciopero Gaza, manifestazione con 5 mila persone a Cagliari
00:00:18 min
| 2 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità