I titoli di Sky TG24 del 22 settembre, edizione delle 8

Trump celebra Charlie Kirk in Arizona. "È un martire della libertà, vivrà per sempre con noi" dice davanti a 200 mila persone. La vedova perdona il killer. Un altro jet russo intercettato sul Baltico, la Casa Bianca assicura: "Difenderemo la Polonia in caso di attacco". Oggi Consiglio di Sicurezza sulla violazione dei cieli in Estonia. "Il riconoscimento della Palestina degli alleati è simbolico" sostengono gli USA dopo la decisione di Inghilterra, Canada, Australia e Portogallo. Ira di Israele: "Non ci sarà mai uno stato". Lunedì di sciopero generale a sostegno del popolo palestinese. Mobilitazione di 24 ore con stop dei servizi pubblici essenziali. Previste manifestazioni in tutta Italia. Meloni con i giovani di Fratelli d'Italia ribadisce: "Le minacce non ci fanno paura". Salvini a Pontida: "Mai gli italiani a combattere in Ucraina". È risultato positivo al narcotest l'autista del furgone arrestato per aver travolto e ucciso a Brivio, nel lecchese, due ragazze di 21 anni. Sopravvissuta la terza amica. Serie A, vittorie per: Inter, Roma, Atalanta e Como. Stasera Napoli-Pisa, live su Sky. Formula 1, a Baku podio di Verstappen. Tennis, le azzurre trionfano nella Billie Jean King Cup. Fuori con il nuovo singolo "Milano Baby", reduce dal successo di "Mentre Los Angeles brucia", Fabri Fibra è il nuovo protagonista di Stories. Appuntamento alle 21:00 su Sky TG24. .