I titoli di Sky TG24 del 22 settembre, edizione delle 8

00:01:38 min
|
1 ora fa

Trump celebra Charlie Kirk in Arizona. "È un martire della libertà, vivrà per sempre con noi" dice davanti a 200 mila persone. La vedova perdona il killer. Un altro jet russo intercettato sul Baltico, la Casa Bianca assicura: "Difenderemo la Polonia in caso di attacco". Oggi Consiglio di Sicurezza sulla violazione dei cieli in Estonia. "Il riconoscimento della Palestina degli alleati è simbolico" sostengono gli USA dopo la decisione di Inghilterra, Canada, Australia e Portogallo. Ira di Israele: "Non ci sarà mai uno stato". Lunedì di sciopero generale a sostegno del popolo palestinese. Mobilitazione di 24 ore con stop dei servizi pubblici essenziali. Previste manifestazioni in tutta Italia. Meloni con i giovani di Fratelli d'Italia ribadisce: "Le minacce non ci fanno paura". Salvini a Pontida: "Mai gli italiani a combattere in Ucraina". È risultato positivo al narcotest l'autista del furgone arrestato per aver travolto e ucciso a Brivio, nel lecchese, due ragazze di 21 anni. Sopravvissuta la terza amica. Serie A, vittorie per: Inter, Roma, Atalanta e Como. Stasera Napoli-Pisa, live su Sky. Formula 1, a Baku podio di Verstappen. Tennis, le azzurre trionfano nella Billie Jean King Cup. Fuori con il nuovo singolo "Milano Baby", reduce dal successo di "Mentre Los Angeles brucia", Fabri Fibra è il nuovo protagonista di Stories. Appuntamento alle 21:00 su Sky TG24. .

cronaca
Rassegna stampa, i giornali del 22 settembre
00:21:38 min
| 2 ore fa
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 21 settembre 2025 - edizione h19
00:01:38 min
| 14 ore fa
cronaca
Scavi Ercolano, la meraviglia del cantiere delle Terme
00:01:57 min
| 16 ore fa
cronaca
XVIII Giornata Sla, in piazza contro la sclerosi laterale amiotrofica
00:02:00 min
| 17 ore fa
cronaca
L'estate siciliana, a Palermo in tanti al mare in questo weekend
00:01:19 min
| 17 ore fa
cronaca
Imola, 47esima mostra scambio auto e moto d'epoca
00:01:59 min
| 17 ore fa
cronaca
Festival internazionale dell'Ingegneria, al Politecnico di Milano scienza e eventi
00:01:27 min
| 18 ore fa
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 21 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 20 ore fa
cronaca
Papa Leone XIV: "Non c'è futuro basato su violenza"
00:00:23 min
| 21 ore fa
cronaca
Health, Alzheimer: diagnosi, cure e diritti per pazienti e famiglie
00:19:13 min
| 21 ore fa
cronaca
Alzheimer, Russo (AIFA): abbiamo terapie che curano, serve prudenza
00:00:41 min
| 23 ore fa
cronaca
Health, Alzheimer: diagnosi, cure e diritti per pazienti e famiglie
00:19:13 min
| 23 ore fa
