I titoli di Sky Tg24 del 22 settembre, edizione ore 19

00:01:38 min
|
1 ora fa

La manifestazione per Gaza, a Milano, degenera in guerriglia. Scontri tra manifestanti e polizia, cariche e vetrate in frantumi alla stazione centrale, 10 fermi e 60 agenti feriti. "Immagini indegne, così non cambia nulla", dice Meloni e le fa eco Tajani. Anche Schlein condanna le violenze di Milano, ma sottolinea: "migliaia hanno sfilato pacificamente". Da Torino a Napoli a Palermo manifestazioni pacifiche in molte città con lo stop di treni, mezzi pubblici, scuole e sanità. Disagi per i cittadini da nord a sud. Il riconoscimento dello Stato palestinese al centro dell'Assemblea Generale dell'ONU. Lettera di Hamas a Trump: tregua a Gaza in cambio di metà degli ostaggi liberi. Ciro Grillo e i 3 amici condannati per stupro di gruppo ai danni di due giovani donne: 8 anni al figlio del fondatore del MoVimento 5 Stelle, a Lauria e a Capitta, 6 anni e 6 mesi a Corsiglia. Maltempo al nord Italia, forti piogge a Milano, in zona Niguarda esonda il Seveso. Frane e allagamenti anche nel Comasco, un turista disperso nell'Alessandrino. Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico a Napoli, visita al carcere minorile di Nisida e all'ospedale pediatrico Santobono. "Scuola veicolo per il futuro. Guerra priva di senso", dice. Stasera il posticipo Napoli-Pisa chiude la quarta giornata di Serie A. Conte a caccia del sorpasso sulla Juventus. Il match, dalle 20:45, è in diretta su Sky Sport Uno. .

