I titoli di Sky TG24 del 23 aprile 2025 - edizione h13

La salma nella basilica di San Pietro per l'omaggio dei fedeli, la bara a terra non sul catafalco, i funerali sabato alle 10 in diretta su Sky TG 24. Alle esequie principali leader mondiali, da Trump a Zelensky, da Von der Leyen a Macron non ci sarà Putin, in forse la presenza di Lavrov fa discutere il ritiro delle condoglianze di Israele. Sicurezza affidata al Capo della Protezione Civile, no-fly zone e bonifiche in tutta l'area del Vaticano, sui cinque giorni di lutto, polemica politica sui festeggiamenti del 25/04. Verso il conclave, oggi la seconda Congregazione Generale dei Cardinali, sono 135, i prelati chiamati a eleggere il successore del Papa, 108 quelli nominati da Bergoglio. In Medio Oriente non tacciono le armi, almeno 10 morti in un raid israeliano, che ha colpito una scuola a Gaza, al Cairo si continua a trattare per la tregua nella Striscia. Violate le regole dei mercati digitali, maxi multa della Commissione Europea a Apple e Meta, a picco utili e ricavi di Tesla nel primo trimestre, Musk annuncia che ridurrà il suo impegno per l'amministrazione Trump. A Pisa spara il figlio dopo una lite poi tenta il suicidio, il giovane ferito al volto, non è in pericolo di vita, l'uomo è il killer di Maurizio Gucci, ucciso a Milano nel 1995. Rinviate per lutto le partite di calcio di sabato, oggi recuperi Parma Juve, Genoa-Lazio, Torino-Udinese su Sky, stasera la semifinale di ritorno di Coppa Italia, Inter-Milan. .