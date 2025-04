I titoli di Sky TG24 del 23 aprile 2025, edizione ore 8

Stamattina la salma di Papa Francesco sarà traslata nella basilica di San Pietro per l'omaggio dei fedeli che durerà fino a venerdì, i funerali si terranno sabato alle 10. La lunga lista dei leader mondiali presenti sabato a San Pietro da Trump a Zelensky, da Macron a Von der Leyen, Putin assente, un caso le condoglianze ritirate dal Governo di Israele. Oggi il secondo dei cinque giorni di lutto nazionale, Mattarella rende omaggio alla salma del Papa in Santa Marta. Roma si prepara ad accogliere centinaia di migliaia di persone in arrivo per i funerali. Ciciliano, Commissario straordinario fino all'elezione del nuovo Pontefice. Verso il conclave che eleggerà il successore, sono 135 i prelati con diritto di voto. Oggi, nuova riunione della Congregazione dei Cardinali. Il Ministro per la Protezione Civile Musumeci conferma il 25/04 "Tutte le cerimonie consentite con sobrietà". Polemica dalle Opposizioni, sabato sospesi, tutti gli eventi sportivi, la Serie A rinvia i match in programma domenica e lunedì. .