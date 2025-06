I titoli di Sky Tg24 del 23 giugno, edizione delle 13

Non si fermano gli attacchi israeliani contro Iran, colpito ancora Fordò e il carcere di Evin, Teheran, replica, con una nuova ondata di missili balistici sullo Stato ebraico. Serve un cessate il fuoco per ispezionare i siti colpiti, avverte l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, il direttore Grossi invoca la de-escalation ai nuovi negoziati. Khamenei promette vendetta contro Israele e Trump ora punta al cambio di regime, attacco ingiustificato, dice Putin. Oggi ha ricevuto a Mosca il ministro degli Esteri iraniano. Sulla crisi Giorgia Meloni riferisce in Parlamento al Consiglio Affari esteri, a Bruxelles, Tajani sente i ministri di Israele e Iran, puntiamo al dialogo, dice. La minaccia iraniana di chiudere lo Stretto di Hormuz fa salire il petrolio e del gas, ripercussioni anche sui mercati, in lieve calo le borse europee. Massiccio attacco russo con droni missili su Kiev, almeno sette i morti, una ventina di feriti. A Zaporizha arrestate due donne accusate di spionaggio a favore dell'Ucraina. Lutto nel mondo dell'arte, è morto Arnaldo Pomodoro, lo scultore noto per le sue iconiche sfere in bronzo, l'artista oggi avrebbe compiuto 99 anni. Finisce l'avventura degli azzurrini agli europei, battuti per 3-2 dalla Germania, disordine, playout di serie B tra Salernitana e Sampdoria, vittoria a tavolino per i liguri. .