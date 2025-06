I titoli di Sky Tg24 del 23 giugno, edizione delle 8

Il raid americano sull'Iran esulta Trump inferti danni monumentali, siti nucleari annientati e apre a un cambio di regime, rinviata la partenza per il vertice nato di domani. Israele ha fatto un grave errore, sarà punito il post attribuito alla guida suprema l'ayatollah Khamenei, oggi Putin incontra il ministro degli Esteri di Teheran. Nuovo scambio di missili nella notte, Teheran denuncia colpita un'ambulanza tre le vittime in corso raid su siti militari nell'ovest, strage ISIS a Damasco, ancora sangue a Gaza, nove morti. Riunione di emergenza dell'ONU, il rischia di essere un ciclo di ritorsioni, balso del prezzo del petrolio per la possibile chiusura dello Stretto di Ormuz. Meloni riunisce i ministri e sente i leader europei, ribadita la linea del negoziato, oggi la premier sarà in Parlamento, le opposizioni chiedono il non coinvolgimento nel conflitto. La guerra in Ucraina non si ferma, attacco con droni e missili su Kiev si aggrava il bilancio, sei morti, una ventina di feriti, distrutto un intero edificio, raid e vittime anche nella regione. La svolta nell'omicidio in Colombia del ricercatore Alessandro Coatti, quattro gli arrestati, tra loro anche una donna, sarebbero stati incastrati dalle tracce sul suo computer. Il mistero del Beja e il relitto affondato 10 mesi fa, portato a Termini Imerese non presenta falle nello scafo, nelle prossime ore il recupero anche dell'albero. .