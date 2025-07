I titoli di Sky TG24 del 23 luglio 2025 - edizione h13

Inchiesta sull'urbanistica di Milano, in corso gli interrogatori preventivi dei primi indagati, Marinoni non risponde al GIP. A processo gli imputati del caso Park Towers. E poi ancora la riforma della giustizia, dal Senato è arrivato il secondo sì alla separazione delle carriere, avviso di garanzia per Matteo Ricci, candidato del centrosinistra alla Regione Marche. Medio Oriente, 100 ONG denunciano la carestia di massa a Gaza, intanto proseguono i negoziati per la tregua, domani a Roma Witkoff vede gli inviati di Qatar e Israele. Russia e Ucraina si incontrano oggi a Istanbul per il terzo round di colloqui diretti per il cessate il fuoco. Mosca avverte, non aspettatevi miracoli o svolte improvvise. L'accordo tra Washington e Tokyo, il Giappone investirà negli Stati Uniti e pagherà dazi al 15%, Bruxelles avverte pronti a tutti gli scenari, lista unica di contromisure da 90 miliardi. Il delitto di Garlasco, è caccia alle impronte sulla spazzatura della famiglia Poggi, la Procura di Pavia ha nominato il nuovo perito dattiloscopico. Unicredit ritira l'offerta sul banco BPM, l'istituto dice, il golden power impedisce il dialogo con gli azionisti, borsa in segno positivo. Sinner torna a lavorare con Umberto Ferrara. Il preparatore atletico era stato allontanato dopo lo scoppio del caso doping che era costato una squalifica al tennista italiano. .