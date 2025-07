I titoli di Sky TG24 del 23 luglio 2025 - edizione h8

Gli interrogatori preventivi per l'inchiesta sull'urbanistica, il GIP decide sugli arresti, indagato l'ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Incubo carestia di massa a Gaza, la denuncia di 100ONG sul dramma degli sfollati e bambini. Il Papa dice ridare dignità ad ogni uomo. A Istanbul oggi è il terzo round di colloqui diretti Russia e Ucraina, tra le speranze di Zelensky e le poche aspettative di Mosca abbattuto un Mirage di Kiev. Trump fa l'accordo con Tokyo, dazi al 15% e maxi investimenti. La prudenza di Ishiba, l'euforia delle borse. Caso Epstein, la Maxwell sarà sentita dal Dipartimento di Giustizia. Nuovo scossone bancario, Unicredit ritira l'offerta su Banco BPM, il numero uno Orcel, la continua incertezza sul Golden Power non giova a nessuno, ci ha impedito di dialogare. Mio figlio legato, picchiato, il padre del DJ Godzi, morto ad Ibiza contesta la versione della polizia. Per la Guardia Civil era sotto l'effetto di droga stroncato da un malore. Addio ad Ozzy Osbourne, la leggenda dell'heavy metal è scomparsa all'età di 76 anni, solo due settimane fa a Birmingham il concerto evento con i Black Sabbath. .