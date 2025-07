I titoli di Sky Tg24 del 23 luglio, edizione delle 19

Inchiesta urbanistica a Milano, i primi interrogatori,. "Agito sempre nell'interesse del Comune" dice l'ex assessore Tancredi. Il gip, tempi congrui per decidere sulle richieste di arresto. Sulla riforma della giustizia è ancora scontro dopo il secondo sì del Senato. Il PD intanto esprime sostegno a Ricci, il sindaco di Pesaro indagato e candidato nelle Marche. Israele dà la colpa della carestia a Gaza a Hamas. Dalla comunità internazionale nuovi appelli perché cessino le uccisioni dei civili. Tra Roma e Doha nuovi incontri per cercare una tregua. A Istanbul nuovi colloqui tra le delegazioni di Russia e Ucraina. È il terzo incontro da maggio. Il Cremlino avverte "Non bisogna aspettarsi miracoli o svolte improvvise". Dazi, l'Unione Europea prepara le contromisure ma si continua a trattare con gli Stati Uniti. Si ipotizza una tariffa unica del 15 percento sul modello dell'accordo siglato da Trump col Giappone. Il delitto di Garlasco. L'impronta 33 attribuita dall'accusa ad Andrea Sempio non entra nell'inchiesta. Lo ha stabilito la gip di Pavia. Nuovi esami sui rifiuti trovati nella villetta. Fine vita, l'esame del disegno di legge slitta a settembre. "Non prendetevi gioco dei malati più gravi" dice Laura Santi in un video diffuso dopo il suicidio assistito. Nuovo cambio nello staff di Sinner, ma stavolta è un ritorno. Il numero uno richiama Ferrara, il preparatore atletico allontanato dopo il caso Closteb, primo impegno a Cincinnati. .