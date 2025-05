I titoli di Sky TG24 del 23 maggio 2025 - edizione h19

Trump minaccia dazi al 50% dal 01 giugno all'Europa, le discussioni non stanno andando bene, spiega. Continua la mediazione dell'inviato di Bruxelles, Sefcovic. Reazioni prudenti da Italia, Germania e Francia, non vogliamo guerre commerciali, puntiamo ad un accordo, dice Tajani, soffrono i mercati e poi brucia 100 miliardi di valori. La revoca del visto agli studenti stranieri Harvard fà causa all'amministrazione americana usino le risorse per rendere l'ateneo sicuro, replica la Casa Bianca. Negoziati Mosca-Kiev cominciato il maxi scambio di prigionieri, colloqui in Vaticano irrealistici, annuncia il Ministro degli Esteri russo, si candida la Svizzera. 33 anni fa la strage di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Bisogna continuare l'opera il messaggio di Mattarella. Inchiesta Ultras chiesti nove anni di carcere per l'ex capo della curva nord dell'Inter Andrea Beretta e 10 per il leader della sud del Milan, Luca Lucci. Lo sciopero dei trasporti di 24 ore che ha coinvolto le ferrovie da nord a sud, cancellazioni, ritardi e disagi nei principali snodi, la protesta per il rinnovo del contratto. Serie A questa sera la sfida a distanza tra Napoli e Inter che potrebbe assegnare lo scudetto e il titolo di campione d'Italia, i partenopei devono difendere un punto di vantaggio. .